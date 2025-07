Grande Fratello Super Vip a un passo dalla cancellazione: lo sgambetto di Pier Silvio Berlusconi rovina i piani di Alfonso

Altro che Grande Fratello Super Vip… Berlusconi avrebbe già avuto i suoi primi ripensamenti e per Signorini non ci sarebbe spazio.

Nelle ultime settimane, l’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha annunciato durante una conferenza stampa tutte le novità del palinsesto televisivo 2025/2026. Tuttavia, il Grande Fratello Super Vip (una delle tante proposte che aveva stuzzicato la curiosità dei telespettatori) potrebbe essere già stato scartato.

Il motivo? I dubbi dei vertici del Biscione: il reality show potrebbe essere cancellato ancor prima del suo inizio effettivo.

Come ben sappiamo, il Grande Fratello è una delle trasmissioni più storiche della nostra televisione. Nonostante nel corso del tempo abbia ricevuto diverse critiche, ogni anno puntualmente gli italiani si ritrovano ad immergersi nelle vicissitudini dei vari concorrenti. Da diverse edizioni a questa parte, Alfonso Signorini si è occupato della conduzione del reality show e, nonostante l’impegno profuso, il giornalista non ha comunque convinto al 100% il grande pubblico.

Durante la sua ultima conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha parlato chiaramente di novità, che interesserebbero anche il Grande Fratello.

Come cambieranno le cose per il Grande Fratello

Come annunciato qualche settimana fa, a settembre vedremo andare in onda il formato Nip del Grande Fratello, che vedrà come protagonisti dei personaggi non noti e ‘alla vecchia maniera’. Inoltre, anziché Alfonso Signorini, questa volta vedremo la mitica Simona Ventura come timoniera del reality show. Tecnicamente, questa edizione del GF durerà solamente qualche mese e, se tutto dovesse andar bene, a gennaio lascerà spazio al Grande Fratello Super Vip.

Tuttavia, come riportato da Novella 2000, questa decisione avrebbe già subito qualche ripensamento da parte di Mediaset.

Perché il reality show potrebbe non andare in onda

Secondo Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, l’AD avrebbe già cambiato idea sul Grande Fratello Super Vip. D’altronde non è poi così semplice riuscire a trovare dei personaggi (davvero) noti al grande pubblico disposti a partecipare al reality e, soprattutto, elargire a ognuno di essi un cachet importante. Nonostante il format sia stato pensato per festeggiare i 25 anni del programma, Berlusconi attualmente sembra in fase di valutazione. E Alfonso Signorini? Beh, anche lui attenderà sicuramente notizie da parte di Mediaset e potrebbe essere tagliato fuori in un batter d’occhio.

Non ci resta quindi che scoprire quale sarà il futuro del Grande Fratello Super Vip e se Pier Silvio rovinerà davvero i piani del giornalista.