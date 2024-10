Grande Fratello, stroncatura brutale per Yulia dopo la sparata da diva: “Non ti si ca*a più” | Ha demolito le sue speranze in diretta nazionale

Yulia e la sparata da diva che ha alzato un polverone senza precedenti. La concorrente del GF ha demolito così le sue speranze.

Questo Grande Fratello è cominciato solamente da qualche settimana ma è già particolarmente seguito e chiacchierato. Yulia Bruschi è sicuramente una delle protagoniste, vista anche la sua poca simpatia per Jessica Morlacchi. In queste ore la ragazza è stata al centro dell’attenzione per alcune frasi dette in diretta.

La concorrente sembra essersi giocata così le sue speranze e la sua sparata da diva è divenuta immediatamente virale sui social.

Il Grande Fratello è uno dei reality più amati e seguiti della nostra Nazione. I concorrenti che vi partecipano creano sempre dinamiche interessanti e, anche quest’anno, il programma ha già fatto parecchio discutere. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione vediamo sicuramente Jessica, Shaila, Lorenzo, Helena, Yulia e le tre di Non è la Rai.

In queste ore, la bellissima toscanaì ha fatto chiacchierare particolarmente di sé dopo un’uscita particolarmente controversa.

Le assurde parole di Yulia Bruschi

Durante questi giorni dentro la casa più spiata d’Italia, Yulia ha dimostrato di essere una ragazza molto forte e che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Proprio per questo, sono in molti a vederla come un’ipotetica vincitrice del programma e conta già diversi fan che la seguono. In queste ore, tuttavia, la ragazza sembra essersi giocata le simpatie del web in diretta nazionale. Yulia si trovava fuori in giardino assieme a Javier, Maria Vittoria, Iago, Giglio e Pamela, quando ad un certo punto ha intrapreso un discorso abbastanza ambiguo.

Mentre qualcuno dei presenti si domandava cosa avrebbe fatto appena uscito dalla casa, la ragazza se ne è uscita così.

Y: “Non potrai più fare le cose di prima”

J: “Fino ad un certo punto poi la gente non è che ti si caga più”

Y: “eh a voi forse” J: “Se una persona esce non è che deve andare in giro con i bodyguard”

“SCENDIAMO CON I PIEDI PER TERRA”✨✨✨

#grandefratello pic.twitter.com/jVRuIG3Tyx — GF24h (@gfvipnofandom) October 10, 2024

L’atteggiamento da ‘diva’ della concorrente

Yulia ha cominciato a dire: “Non sarai la persona di prima, quindi non è che puoi andare a fare la scema a giro. Alla fine sei uscita da un programma abbastanza famoso..” Dopodiché ha continuato a dire che fuori dal programma non potranno più fare la vita di prima e che si apriranno anche diverse occasioni lavorative. Quando Javier le ha fatto presente: “Fino ad un certo punto, poi la gente non ti si ca*a più”, la toscana ha risposto così: “A voi, forse”.

Inutile dire che questo atteggiamento di Yulia ha immediatamente scatenato una polemica sui social e qualcuno l’ha accusata di sentirsi fin troppo una diva. Voi che ne pensate?