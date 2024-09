Grande Fratello, Jessica beccata con il bello del reality | Altro che teatrini in diretta, le clamorose immagini di repertorio parlano chiaro

Altro che sceneggiate. Jessica Morlacchi e il bello del GF si erano già conosciuti in passato. Le immagini sono chiare!

Questo Grande Fratello è appena cominciato, ma ha già fatto chiacchierare moltissimo. Tra i concorrenti in gara troviamo anche la simpaticissima Jessica Morlacchi. La cantante è già una delle protagoniste dell’edizione, e qualcuno ipotizza addirittura che sia una papabile vincitrice della trasmissione. In queste ore sono divenute virali delle immagini di qualche anno fa della donna in compagnia del bello del reality.

Sembrerebbe che i due si siano già conosciuti fuori dalle telecamere della casa più spiata d’Italia. Ma ecco nello specifico di chi si tratta.

Jessica Morlacchi è sicuramente una donna simpatica, solare e alla mano e, proprio per questo, attualmente è assai tifata dai telespettatori italiani. La cantante è in cerca dell’amore e Alfonso Signorini sembra voler spingerla a trovare finalmente una sua dolce metà. Eppure, inaspettatamente, sembrerebbe che già prima dell’inizio del reality, Jessica conoscesse uno dei partecipanti.

Il video è cominciato a circolare online e in queste ore non si sta parlando d’altro sui social.

Chi conosceva già Jessica Morlacchi

Durante la puntata di lunedì 23 settembre è entrato dentro la casa più spiata d’Italia Clayton Norcross, ex protagonista della ficifion Beautiful. L’uomo ha interpretato Thorne Forrester per ben 440 episodi ed è sicuramente un volto assai noto anche al pubblico italiano. Ad accoglierlo dentro la casa del Grande Fratello è stata proprio Jessica dentro la stanza Mistery, dove i due si sono stretti i la mano e hanno fatto le presentazioni ufficiali.

Quello che però non tutti sanno è che, in verità, Jessica e Clayton già si conoscevano. Ecco perché.

L’incontro tra Jessica Morlacchi e Clayton Norcross a Oggi è un altro giorno del 1° novembre 2022. #GrandeFratello pic.twitter.com/0G3oKupVIQ — LALLERO (@see_lallero) September 23, 2024

Come si sono conosciuti veramente i due

La prima volta che la cantante e l’attore si sono conosciuti si trovavano all’interno della trasmissione Oggi è un altro giorno (in cui la Morlacchi faceva parte del cast fisso). Durante una puntata, Clayton era stato invitato come ospite da Serena Bortone, la quale a un certo punto provò a fargli una richiesta simpatica: di dire qualcosa in romanesco. Lo statunitense, in tutta risposta, cominciò a dire ripetutamente ‘Ao’, facendo ridere tutti in studio, compresa Jessica.

Insomma, anziché essersi conosciuti lunedì, i due avevano già avuto l’occasione di scambiare due parole e stare un po’ assieme! Eppure pare non se lo siano ricordato. O sono stati imbeccati dagli autori?