Grande Fratello, dopo l’eliminazione di Iago scoppia il finimondo: “Lo ha fatto volutamente fuori” | Alfonso Signorini chiamato alla sbarra

Dopo l’eliminazione di Iago Garcia dal Grande Fratello è scoppiato il caos, perfino Alfonso Signorini viene chiamato in causa. Ecco che cosa sta succedendo.

Vi ricordate dei primi giorni in questa edizione del Grande Fratello, quando tutti parevano in armonia, ridendo e scherzando serenamente? Beh quel clima è durato veramente poco, in quanto la tensione ha iniziato a farsi sentire dopo pochissimi giorni.

Facendo un balzo dall’inizio fino a oggi, possiamo dire che il clima ultimamente è abbastanza pesante, in quanto i litigi sono all’ordine del giorno e alcuni gieffini starebbero addirittura sconfinando nei modi, tant’è che gli stessi autori sono costretti a riprenderli nel Confessionale.

Oltre a tutte le storie di contorno, il grande pubblico ultimamente sta parlando molto della coppia, considerata da qualcuno come “fasulla”, formata da Shaila e Lorenzo e dell’arrivo di Alfonso, in quanto molti hanno un déjà vu dei tempi di Mirko e Perla.

Un altro argomento, però, sta facendo agitare la rete, in quanto l’eliminazione dal Grande Fratello di Iago ha generato molti sentimenti contrastanti, e perfino Alfonso Signorini è stato chiamato alla sbarra.

La tensione si taglia con il coltello al GF

Il Grande Fratello è sotto i riflettori in questo momento, non solo per i discorsi e litigi vari tra i gieffini ma anche per quello che il pubblico da casa pensa dei fatti più eclatanti che stanno succedendo da qualche tempo a questa parte. Stiamo infatti assistendo a diversi scenari. Passiamo dalla passione incontrollata di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, al malcontento confessato da Enzo Paolo Turchi per la situazione che ruota attorno alla coppia, fino ad arrivare al battibecco tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice.

Ovviamente gli episodi shock non finiscono qui, in quanto il litigio avvenuto tra Lorenzo e Mariavittoria Minghetti echeggia ancora nelle chat degli utenti, i quali hanno assistito a un diverbio particolarmente acceso tra i due. In maniera poco velata, i compagni di avventura si sono mandati “a quel paese” sotto gli occhi attoniti degli altri gieffini. E Iago?

Stanotte è andato in onda, chiarissimo, il motivo per cui il @GrandeFratello ha volutamente fatto fuori Iago, L’UNICO che non si piegava e non assecondava la protezione spudorata di questo pazzoide, lo contrastava davvero e lo descriveva esattamente per ciò che è: #GrandeFratello pic.twitter.com/kPJ2R5EPVS — ISola (@PenombraI) November 5, 2024

L’addio di Iago dalla Casa

Il clima che si respira nella Casa del Grande Fratello è veramente teso, segno che i gieffini iniziano a patire la chiusura e soprattutto la pressione dell’essere spiati 24 ore su 24. In tutto questo c’è stata anche l’uscita inaspettata di Iago Garcia dal reality, che ha diviso il popolo del web. Molti utenti hanno chiamato alla sbarra tutti: autori, Alfonso Signorini e le maestranze. Circolano infatti diverse teorie in merito a questa eliminazione.

Un’utente su X ha scritto: “Stanotte è andato in onda, chiarissimo, il motivo per cui il @GrandeFratello ha volutamente fatto fuori Iago, L’UNICO che non si piegava e non assecondava la protezione spudorata di questo pazzoide, lo contrastava davvero e lo descriveva esattamente per ciò che è”. La teoria più accreditata è che gli autori abbiano favorito l’uscita di Iago per spianare la strada a Lorenzo, e di conseguenza al suo flirt con Shaila, dato che i due gieffini si confrontavano spesso. Vi riportiamo il post con tutti i commenti rilasciati e come potrete notare i fan non sono contenti di questo. Secondo voi chi ha ragione?