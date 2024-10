Grande Fratello, dopo la puntata cadono tutte le maschere | “Una persona davvero diabolica”: ecco cosa ha detto di lei dopo il battibecco in diretta

È caos all’interno della Casa del Grande Fratello: dopo quella frase i followers si schierano, e per molti la maschera è ufficialmente caduta. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Grande Fratello è iniziato già da diverse settimane per la gioia dei fan, i quali, come in tutte le edizioni, si trovano a seguire i coinquilini nella Casa più spiata di sempre, praticamente 24 ore su 24.

Iniziano già ad arrivare i primi pronostici su chi potrebbe vincere, chi litigare, sulle coppie che si potrebbero formare e così via. Diciamo che l’inizio di questa edizione era partita abbastanza in punta di piedi, e pareva che l’umore generale fosse pacifico, all’interno del loft.

I coinquilini andavano d’accordo, ridevano, scherzavano, prendevano lezioni di danza e anche di vita da Enzo Paolo Turchi… insomma, pareva che gli scandali delle scorse edizioni, per i telespettatori, fossero soltanto un lontano ricordo.

Con questo nuovo ed epico litigio invece, pare proprio che la situazione sia molto più delicata e complessa di quello che si poteva immaginare. Dopo il commento in puntata, per alcuni fan sono cadute le maschere: ecco che cosa sta succedendo.

Il dibattito in diretta al Grande Fratello

L’atmosfera idilliaca che si era creata all’interno della Casa del Grande Fratello si è guastata totalmente il 30 settembre. C’erano già stati dei battibecchi in precedenza, ma in quella serata probabilmente il confine è stato superato tra gli inquilini. Per quanto si possa essere competitivi, o comunque non andare d’accordo, mettere di mezzo i problemi alimentari di un’altra persona non è mai un comportamento, in quanto è un argomento delicato che merita rispetto.

Detto ciò, due inquiline sono “esplose” e se ne sono dette di ogni, sia in diretta, che in seguito. È stata una frase particolare che ha fatto infervorare la rete, per non parlare degli inquilini che hanno iniziato a prendere le parti di una o dell’altra protagonista. Il momento clou si è svolto quando la prima gieffina ha urlato: “Vai a mangiare“ e l’altra di getto le ha risposto: “Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu, non io“.

Yulia: “Se io la volevo attaccare gli dicevo oh bella almeno io posso mangiare non ho disturbi alimentari come te.” Peccato che lo hai detto ed è grave ma adesso perseverare fa di te una persona davvero diabolica #GrandeFratello pic.twitter.com/U5IdAt68dA — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) September 30, 2024

Jessica Morlacchi vs Yulia Bruschi

Il dibattito molto acceso che ha scatenato il caos all’interno della Casa del Grande Fratello è stato quello intrapreso tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. Dopo la frase sui disturbi alimentari proferita dalla Bruschi, il web si è diviso, e ognuno ha preso le parti della propria beniamina. Tra i vari utenti sui social, il commento che vi abbiamo riportato recita: “Peccato che lo hai detto, ed è grave, ma adesso perseverare fa di te una persona davvero diabolica“.

Non solo sui social “è guerra”, ma anche tra gli inquilini stessi, i quali anch’essi si sono schierati, chi con Jessica e chi con Yulia. I commenti che stanno emergendo stanno facendo discutere, e non si sa quindi se Alfonso Signorini prenderà provvedimenti durante la prossima puntata.