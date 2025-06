Grande Fratello, dopo 18 anni è praticamente irriconoscibile | Il chirurgo ha fatto la magia: “Mi sento più donna”

Il cambiamento dopo la partecipazione al Grande Fratello: ha ammesso di aver ceduto al ritocchino per stare bene con sé stessa.

Il Grande Fratello, pur essendo altalenante negli ascolti, è uno dei reality più longevi di sempre nella storia del palinsesto Mediaset.

E da quella porta rossa sono passati molti Vip e Nip che hanno ottenuto una nuova visibilità.

Per questo, è palese intuire che i followers facciano spesso il confronto tra com’erano e come sono, anche perché, se pensate che il primo GF è andato in onda nel 2000, di acqua sotto i ponti ne è passata.

Dopo 18 anni, una delle protagoniste più iconiche di sempre ha ammesso di aver ceduto al ritocchino per sentirsi bene con sé stessa. Ecco di chi stiamo parlando.

La fama dopo il Grande Fratello

La nota ex gieffina in questione, partecipò precisamente all’ottava edizione del Grande Fratello, dove ottenne visibilità e fama per il suo carattere volitivo e per la sua straordinaria bellezza, infatti all’epoca faceva la modella. Uscita dalla porta rossa, riuscì a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi programmi televisivi, recitando anche in alcuni film e cantando diverse canzoni.

Ad oggi, inoltre, è molto attiva sui social, anche per via dei suoi consigli con ricette fit e allenamenti vari, che lei stessa pratica con ergolarità per mantenere il suo fisico statuario. Oltre ad essere showgirl, modella, attrice e influencer è anche mamma di una bellissima ragazzina, di nome Pia Balotelli. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il cambio di immagine dopo il GF

Da quando partecipò al Grande Fratello, 18 anni fa, di cambiamenti ne sono successi nella sua vita, non soltanto a livello fisico, ma anche nella vita privata… di Raffaella Fico. L’ex gieffina, però, ha confermato in una passata intervista letta su il Giornale di aver ceduto al ritocchino per stare meglio con sé stessa.

Nonostante le critiche ricevute, la Fico a oggi continua a essere una bellissima donna, con una schiera di seguaci sempre molto attivi, e ha ammesso: “Sì, mi sono rifatta il seno. Le foto che pubblico sono un po’ modificate e poi c’è il make up… Ho ceduto alla chirurgia estetica per sentirmi più donna…”, ricordando poi alla rete: “Oggi sono una donna, sono cresciuta. È normale che sono diversa rispetto a 10 anni fa”. Alla fine ognuno è libero di fare quel che vuole con il suo corpo, non credete?