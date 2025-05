Grande Fratello, da reality a bancarella rionale | Si è rivenduta anche le ciabatte dello sponsor: “È proprio da parassiti!”

Il volto noto del Grande Fratello ha rivenduto le ciabatte dello sponsor, e il web si è scatenato contro di lei.

Il Grande Fratello è finito ormai da diverse settimane ma, nonostante ciò, ancora se ne parla, in quanto il fedele pubblico segue con attenzione ogni singolo dettaglio che postano gli ex gieffini sui social.

Ovviamente, non si parla solo di concorrenti, ma anche delle sorti del reality durante la prossima edizione, in quanto ad oggi sappiamo che dovrebbe ricominciare a settembre, come ha rivelato Alfonso Signorini stesso durante la finale di questa stagione.

In merito al conduttore, alle opinioniste e ai futuri concorrenti è ancora tutto avvolto in una fitta cortina di mistero, e sono molteplici le indiscrezioni che stanno circolando in queste settimane.

In attesa di scoprire chi varcherà la famosa porta rossa, c’è un evento che ha mandato in delirio il popolo del web, in quanto il volto noto ha messo in vendita le ciabatte donategli dallo sponsor. Ecco che cos’è successo.

Cosa sappiamo del volto noto del Grande Fratello

Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, pur non essendo arrivata in finale, ha comunque tenuto alto l’interesse del grande pubblico. In realtà il suo nome lo si conosceva già da prima, in quanto aveva partecipato in precedenza al noto reality dei sentimenti, in coppia con colui che sarebbe diventato il suo ex fidanzato.

Così, l’ex partecipante di Temptation Island entrò poi nel cast dei protagonisti del GF e, con suo grande stupore, a raggiungerla furono il suo ex e il suo attuale fidanzato, conosciuto proprio al reality in veste di tentatore. Nonostante il triangolo appassionante, la permanenza per la giovane fu breve, e la gieffina non nascose la propria delusione per essere uscita troppo presto e senza aver potuto sfruttare meglio l’opportunità che aveva ottenuto. Stiamo parlando di Federica Petagna, la cui vendita improvvisa delle ciabatte donategli da uno sponsor della Casa ha diviso l’opinione pubblica.

Una vendita che ha infuocato la rete

Federica Petagna ha messo in agitazione per aver messo in vendita online le ciabatte che le erano state donate dagli sponsor del reality Mediaset. Come possiamo leggere da Novella 2000, l’ex gieffina le avrebbe caricate su una piattaforma specializzata nei capi e nelle calzature usate a poco meno di 5 euro.

Questa iniziativa ha generato molto scompiglio, con chi ha preso sul ridere questa vendita, e chi invece ha formulato commenti poco lusinghieri. Giusto per citarne qualcuno: “Ma vendere le ciabatte consumate, date dallo sponsor, è proprio da parassiti“, e ancora: “Ma con 5 euro non ci compra neanche le ricariche dell’Iqos che usa h24!”, e infine “Ma per carità”, come possiamo leggere dal post pubblicato da biccy.it. Come riportano da Fanpage, ora l’annuncio non sarebbe più presente, e Federica ad oggi non avrebbe lasciato nessuna dichiarazione in merito. Vendute, oppure nascoste in fondo all’armadio? Mah…