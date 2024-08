Grande Fratello al veleno, l’ex protagonista del reality affossa l’imminente edizione: “Vi meritate questi concorrenti” | Lo sfogo inaspettato

Una nota ex concorrente del Grande Fratello ha gettato fango sulla trasmissione. Ecco le sue dure parole rilasciate.

Il Grande Fratello deve ancora cominciare, eppure ha già scatenato varie polemiche sui social. In queste ore è stato annunciato il nome del primo ipotetico concorrente, e la notizia ha catalizzato l’attenzione degli italiani, anche quella di una nota ex concorrente della trasmissione. La donna ha affossato l’imminente edizione e le sue parole non sono certamente passate inosservate.

Ecco però di chi si tratta e quale sarebbe il nuovo concorrente che proprio non le è andato giù.

Il Grande Fratello è sicuramente una delle trasmissioni più amate e seguite dagli italiani. Anche quest’anno a condurla sarà il giornalista Alfonso Signorini, il quale sta cercando di rimanere quanto più possibile in silenzio per non dare adito ad alcun spoiler. La scorsa edizione ha visto la vittoria di Perla Vatiero, seguita poi dalla seconda classificata Beatrice Luzzi, e particolarmente combattuta dalle due. Tra qualche settimana il reality inizierà di nuovo, e sono in molti ad aver già impostato il countdown.

Chi saranno i concorrenti che quest’anno ci regaleranno nuove emozioni? Uno di loro è già stato annunciato.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello

Ebbene sì sembrerebbe che questa volta ad aver attirato l’attenzione di Signorini e del suo staff autoriale sia stato proprio Lino di Temptation Island. Il parrucchiere napoletano è stato sicuramente uno dei protagonisti della trasmissione, e il suo atteggiamento ha fatto arrabbiare moltissimi telespettatori. L’idea potrebbe essere quello di creare un’interessante dinamica con Alessia (la sua ormai ex fidanzata) e Maika (la tentatrice). Nonostante il nuovo potenziale triangolo possa creare un sacco di interessanti discussioni, qualcuno non ha preso bene l’annuncio di Lino all’interno del reality.

Si tratta della prima vincitrice del programma, Cristina Plevani, e la donna ha deciso di sfogarsi sui social.

Le parole di Cristina Plevani

Tempo fa, i fan della prima vincitrice del reality chiesero a Signorini di darle una seconda chance dentro la casa più spiata d’Italia. Ciò nonostante, Cristina non è mai stata presa in considerazione durante le ultime edizioni, e la cosa deve aver lasciato un po’ di amaro in bocca alla donna.

“La gente me ne ha scritte di ogni quando circolava la fake news che mi facevano come concorrente. Vi meritate questi concorrenti”, si è sfogata Cristina. Le sue parole sono state sicuramente molto dirette e i fan le hanno dato pienamente ragione.