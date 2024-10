“Grande dolore e interminabile silenzio”: Eros Ramazzotti nel mirino dell’ex fidanzata, adesso parla lei | La rivelazione sorprendente dopo la rottura

Eros Ramazzotti e la rivelazione shock dell’ormai ex fidanzata. Subito dopo la rottura, la modella ha vissuto un grande dolore.

Eros Ramazzotti non è soltanto un grande cantante della nostra Nazione, ma anche un vero e proprio rubacuori. In queste ore ha parlato la sua ormai ex fidanzata che, dopo settimane di silenzio, ha rivelato un retroscena che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Ma ecco dunque cosa è accaduto tra Eros e la sua ex fidanzata e perché la ragazza parla di un immenso dolore.

Nonostante Eros Ramazzotti sia un cantante particolarmente amato dagli italiani, in queste ore dai social gli sono piovute addosso alcune polemiche. La motivazione? Una storia Instagram pubblicata da Dalila Gelsomino, la bellissima modella ed ex fidanzata del cantante. Da tempo si era ipotizzato che tra i due le cose fossero finite e, dopo svariate richieste di chiarimenti, la trentacinquenne ha deciso di interrompere qualsiasi dubbio.

Tra i due sembrerebbe che le cose siano finite, e non nel migliore dei modi, tanto che Dalila ha parlato di una grave mancanza di sensibilità nei suoi confronti.

La storia Instagram contro il cantante

Come riportato da Gossip Tv, Eros Ramazzotti è stato dunque nel mirino di Dalila Gelsomino, la quale ha deciso di spiegare sui social: “Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro, anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo”.

La modella avrebbe dunque sottinteso che Eros, in passato, non l’abbia tutelata a dovere. Nonostante la cosa non sia stata approfondita da Dalila, qualcuno sui social ha cominciato a ipotizzare un riferimento a presunti tradimenti. La ragazza ha poi spiegato la motivazione per cui è stata tutto questo tempo in silenzio.

Perché Dalila non parlerà più di Eros

All’interno della sua storia Instagram, Dalila ha dunque confermato la rottura con il cantante romano: “Io e Eros non eravamo più felici insieme”. La modella ha poi spiegato di aver provato più e più volte a recuperare il loro rapporto ma che, delle volte, è meglio lasciare andare. Dalila ha infine aggiunto di non voler rilasciare alcuna intervista e che questa era l’unica volta in cui parlava del suo rapporto con Eros. “Eros rimane una persona che ha avuto importanza nella mia vita e la nostra relazione una delle mie più grandi lezioni di sempre” ha concluso infine.

Inutile dire che i fan della coppia non hanno preso troppo bene la notizia, e non si sarebbero mai potuti aspettare che la love story si concludesse in modo così amaro.