“Gli ho dato un due di picche”: Selvaggia Lucarelli svela il retroscena tutto pepe con il celebre collega | Lo ha ammesso solo ora

Il retroscena inaspettato raccontato da Selvaggia Lucarelli durante una sua intervista. Il suo collega si è beccato un duro due di picche!

Quando si tratta di Selvaggia Lucarelli, nessuno può metterle i piedi in testa! La giornalista ha un vero e proprio caratterino e, durante una sua recente intervista, ha raccontato un aneddoto che lo ha riconfermato.

Stando alle dichiarazioni della donna, in passato assegnò un brutale due di picche ad un proprio collega. Ma ecco cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli o si ama o si odia, ma di una cosa possiamo esserne certi: quando si tratta di dire quello che pensa, la donna non si tira mai indietro. Attualmente giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia è stata spesso coinvolta in alcuni scandali e litigi.

Insomma, la giornalista è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati dello spettacolo e, proprio in queste ore, si è tornati a parlare di lei a seguito ad alcune dichiarazioni.

Quella volta in cui Selvaggia disse di no

La donna ha raccontato durante una sua intervista a Lugano di quando disse no ad il proprio direttore, pezzo grosso del giornalismo italiano. Travaglio le propose infatti di scrivere un pezzo sul caso San Giuliano-Boccia; il Ministro della Cultura, nonostante sia sposato, in passato ebbe un flirt con Maria Rosaria Boccia e, per questo, avrebbe deciso di nominarla Ministro per i Grandi Eventi (nonostante non possedesse alcuna qualifica). Lo scandalo, ovviamente, è finito in prima pagina e non si è sentito parlare d’altro per giorni.

Nonostante quindi la mediaticità del caso, Selvaggia rifilò un duro due di picche al proprio direttore. Ecco perché.

La confessione sul caso San Giuliano-Boccia

Ma perché la Lucarelli non voleva scrivere sul Sangiuliano-Boccia gate? Durante la sua intervista, ha spiegato che si trovava in Puglia quando il suo direttore le aveva proposto la cosa: “Ma sai che non è che mi abbia appassionato così tanto questa vicenda?” gli aveva però risposto. “Insomma gli ho dato un po’ un due di picche… a Travaglio, eh, ci vuole coraggio…”, ha aggiunto poi la giornalista, ironicamente. Soltanto in seguito, dopo aver spulciato i profili social della Boccia, la Lucarelli si sarebbe incuriosita, cedendo alla richiesta di Travaglio e scrivendo sul tanto chiacchierato caso.

Insomma, Selvaggia ha persino avuto il coraggio di dire un secco no al proprio direttore… e questo la dice lunga sul suo carattere!