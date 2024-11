“Gli danno l’alcol di nascosto”: Helena Prestes sgancia una bomba assurda al Grande Fratello | La censura fallisce, ora sono in grossi guai

Helena Prestes e l’assurda rivelazione dentro la casa del Grande Fratello. La censura non è bastata, tutti quanti hanno sentito..

Helena Prestes, proprio in queste ore, ha fatto una rivelazione dentro la casa del Grande Fratello assai interessante. Le sue parole sono poi divenute immediatamente virali sui social e hanno alzato un polverone senza precedenti.

La censura degli autori non è bastata, e tutti quanti adesso covano un dubbio assillante. Ma ecco cosa è accaduto.

Che Helena Prestes sia una ‘cavalla selvaggia’ ormai si sa! La ragazza non ha alcun pelo sulla lingua e questo la rende una grande concorrente del GF. Sono in molti ad amarla e supportarla in questo suo percorso fatto di alti e bassi. In queste ore, durante un momento di confidenza, la ragazza ha però fatto una rivelazione veramente scioccante.

Ma qual è la bomba sganciata dalla brasiliana? E perché in queste ore non si sta parlando d’altro?

Helena Prestes contro il Grande Fratello

Durante queste settimane di permanenza dentro il reality, Helena ha avuto un flirt con Lorenzo. Quando poi lui è stato trasferito dentro la casa del Grande Hermano per qualche giorno, la ragazza ha persino dichiarato di essersene innamorata. Tuttavia, a dispetto delle sue aspettative (e di quelle di Javier), Lorenzo è tornato dalla Spagna con il cuore impegnato da Shaila e ha rifilato un bel due di picche alla brasiliana.

Arrabbiata per questa scelta, Helena ha poi confidato alle compagne Maria Vittoria e Amanda un dettaglio inaspettato: Lorenzo sarebbe protetto dagli autori del Grande Fratello…

Helena: -“Lorenzo che beve l’alcol di nascosto, gli danno l’alcol solo a lui…te lo dico io, lui ha delle comodità qua dentro” scatta la censura vai tigra smaschera pisellone e il giochetto degli autori, io farò sempre il tifo per te pic.twitter.com/kcfM0OzZW9 — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 29, 2024

La censura andata a finire male

Helena ha esordito con: “Lorenzo beve l’alcool di nascosto, gli danno l’alcool solo a lui, lo sai vero? Eh sì, te lo dico io. Lui ha delle comodità qua dentro”. Tuttavia, prima ancora di finire la frase, la diretta televisiva è stata censurata e non è stato possibile sentire cos’altro avesse da dire Helena. Fatto sta che queste parole sono bastate per alzare un incredibile polverone sui social. Perché Lorenzo dovrebbe essere ‘protetto’? Qualcuno sta ipotizzando addirittura un provvedimento per alcuni autori, che avrebbero passato di nascosto dell’alcool ad un concorrente della casa.

Insomma, non ci resta che scoprire se durante le prossime puntate si sentirà parlare o meno di questa bomba lanciata da Helena Prestes!