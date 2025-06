Giulia Stabile, il triangolo tutto pepe scatena un caos atomico e fa infuriare l’ex della nuova fiamma: “Il male torna”

Giulia Stabile al centro dell’attenzione dopo le polemiche su quel triangolo, con tanto di presunta risposta dell’ex di Amici. Cosa sarà successo?

Amici è finito da qualche giorno ormai, con Daniele Doria che ha alzato la coppa al cielo, terminando così un’altra edizione, sempre emozionante e al cardiopalma. E, come al solito, non sono mancati i colpi di scena e neanche i momenti di commozione.

Maria De Filippi come sempre macina successi, e anche questa volta non possiamo che dirle “Chapeau Queen Mary“. A finire sotto i riflettori in questo momento, però, ci sono tre suoi ex allievi, i quali farebbero parte di un triangolo alla “Brenda, Dylan e Kelly” di Beverly Hills 90210.

Il gossip ovviamente è esploso; d’altronde, sappiamo benissimo quanto i fan seguono da sempre con attenzione questi ménage a trois. Come dimenticare, infatti, quelli più epici della televisione, da quello di “Elena, Damon e Stefan” di The Vampire Diaries a Dawson, Joey e Paecy di Dawson’s Creek?

Il mondo reale non fa eccezione, e a finire nel caos in questi giorni c’è il nome di Giulia Stabile… Che cosa starà succedendo?

Giulia Stabile al centro del gossip

Giulia Stabile è uno dei volti di Amici più amati. In questi giorni, tra l’altro, ha rivelato diversi aspetti della sua vita da quando è diventata famosa nel canale podcast In Camerino, di Marcello Sacchetta. Qui, tra le varie indiscrezioni, ha parlato anche di quegli haters che la definiscono “raccomandata”: “Mi dà fastidio perché viene sminuita la fatica che c’è dietro”.

Oltre a questo, però, il suo nome attualmente è al centro del gossip dopo essere stata pizzicata al concerto di Alex Wyse insieme a Matthew, pare in atteggiamenti complici, con l’ex di lui, Mew, dall’altra parte della balconata, che pare non averla presa molto bene, visto anche il successivo unfollow, come possiamo leggere su isaechia.it.

Il triangolo degli ex di Amici

Giulia Stabile è attualmente al centro del gossip per quel triangolo che pare aver fatto infuriare l’ex di Amici. Come vi accennavamo nel paragrafo precedente, quindi, il triangolo di cui parliamo è quello presumibilmente composto da Giulia, Matthew e Mew. I primi due sarebbero stati avvistati in questi giorni in atteggiamenti complici, come leggiamo dalla segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, facendo infuriare, pare, l’ex di lui, la quale rispondendo ad una follower in merito al karma ha dichiarato in un tweet: “Non si smette di pensare ma non ti preoccupare, che tutto il male che hai ricevuto tornerà con la giusta prepotenza ai diretti interessati”.

In seguito avrebbe poi postato un video TikTok che per molti era una chiara allusione al suo ex e alla giovane coreografa. Ovviamente, non ci sono certezze in merito, visto che nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito nulla, quindi per il momento inserite tutto nel grande calderone del rumors e attendiamo di capire se realmente qualcosa sta bollendo in pentola.