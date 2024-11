Giulia Salemi si sbottona sulla gravidanza: “Voglio scappare” | Ha vissuto davanti ai medici il suo incubo peggiore: la sua fobia ha avuto la meglio

Giulia Salemi e la sua rivelazione sulla gravidanza. La ragazza ha vissuto il suo incubo peggiore difronte ai medici.

L’influencer Giulia Salemi ha condiviso sui social un momento della sua gravidanza. La ragazza, proprio in queste ore, ha vissuto uno dei suoi incubi peggiori. La reazione condivisa sui social è divenuta immediatamente virale, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ma ecco cosa è accaduto nello specifico e perché la sua fobia ha avuto la meglio.

Giulia è sicuramente un personaggio assai amato dagli italiani e questa sua gravidanza l’ha resa ancora più seguita e apprezzata dalle persone. Lei e Pierpaolo si stanno preparando a diventare genitori e la sua dolcezza d’animo la renderà sicuramente una mamma perfetta. Il piccoletto è sicuramente atteso dagli italiani, i quali seguono con passione le novità sulla gravidanza pubblicate dalla neo mamma.

Proprio in queste ore però, la ragazza ha deciso di voler condividere un ‘duro’ momento vissuto.

Il terrore di Giulia Salemi condiviso sui social

Giulia sta facendo tutte le analisi e i controlli necessari per la sua gravidanza, condividendoli con i suoi followers per aggiornarli passo per passo. La ragazza, proprio in queste ore, ha rivelato di essersi trovata di fronte alla sua fobia più grande: quella degli aghi. “Sono così da stamattina ragazzi, un esame con tre prelievi di sangue, e gli aghi sono la mia fobia. Alle 7.30 mi hanno bere un bicchiere di una cosa dolcissima per vedere la curva glicemica, sotto sequestro per due ore, io che tengo la nausea.. Aiuto, voglio scappare!”

Oltre però a questo duro momento, Giulia ha condiviso sui social anche le immagini della sua ecografia che, inutile dirlo, hanno emozionato tutti quanti.

Alla fine avrà vinto universo e sarà Kevin me lo sento 😌 pic.twitter.com/uMy0dRjQAP — 💫 𝒜𝓃𝑔𝑒 🧸 𝚉𝚒𝚊 𝚍𝚒 𝙱𝚊𝚋𝚢 𝙿🩵 (@mortadisonno_) October 23, 2024

L’ecografia di Giulia Salemi

L’immagine condivisa dalla ragazza la mostra sorridente e veramente serena, mentre i medici le fanno un’ecografia. “Ieri sera, abbiamo fatto un’ecografia di controllo e il nostro ‘vitellino’ pesa già 1.5 kg. Per quanto riguarda il nome, non abbiamo ancora deciso” ha poi scritto Giulia su Instagram. Sui social, gli italiani hanno dunque cercato di ipotizzare quale possa essere il nome del piccolo Pretelli e qualcuno ha scritto: “Sarà Kevin me lo sento!”.

Insomma, non ci resta che augurare una bellissima gravidanza a Giulia Salemi e che, assieme a Pierpaolo, possa essere sempre così felice come in questo momento!