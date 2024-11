Giulia Salemi rompe il silenzio sui social: “È una giornata dolorosa” | Le dedica al suo bambino è un vero colpo al cuore

Giulia Salemi ha fatto commuovere tutti con la dedica al suo bambino, è stata una giornata triste per la nota influencer.

Non ha bisogno di presentazioni Giulia Salemi, in quanto è una delle influencer, conduttrici e modelle italiane più seguite di sempre. Ogni cosa di lei piace ai suoi followers, non solo la sua bellezza, ma anche la sua intelligenza e simpatia, che riversa molto spesso nei suoi video social.

Giulia è sempre molto attiva, lavorativamente parlando, e adesso che sta per diventare mamma ha una carica ancora maggiore, e documenta i momenti più importanti di questo magico momento insieme al “suo” Pierpaolo Pretelli.

I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e si sono innamorati; nonostante gli alti e bassi che li ha portati in passato a decidere di farla finita spesso, alla fine l’amore ha trionfato, e adesso sono entusiasti all’idea di diventare genitori.

E allora come mai la Salemi ha lasciato quella dedica così commovente al suo bambino? I followers a stento hanno trattenuto le lacrime per quelle parole.

Giulia Salemi rompe il silenzio sul suo bambino

La gravidanza di Giulia Salemi è stata mantenuta top secret all’inizio dalla bella influencer, la quale l’ha rivelato ai suoi followers solo quando si è sentita pronta. Da quel momento, lei si è mostrata spesso con la sua pancina che cresceva sempre più, tra un post e l’altro.

Con il suo compagno Pierpaolo Pretelli si è concessa una vacanza proprio qualche giorno fa, e qui Giulia ha fatto una sconvolgente scoperta sull’alpaca: la prossima volta siamo sicuri che indosserà un impermeabile se vorrà ancora giocare con lui, guardate i suoi social e capirete. Detto ciò, sono state dette molte cose sulla sua gravidanza, ma l’unica certezza è che la Salemi dovrebbe diventare mamma verso la metà di gennaio 2025, e che sta aspettando un maschietto. Per il nome ancora non ci sono informazioni in merito.

“Caro amore mio,

ancora non ti conosco, ma ogni giorno che passa ti immagino. Sarai il mio piccolo uomo, il cuore che batte fuori dal mio corpo, e il motivo per cui spero in un mondo migliore. Oggi, mentre ti scrivo, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È una… pic.twitter.com/zAvCpJKeoU — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) November 25, 2024

Una dedica molto commovente

Giulia Salemi come dicevamo, sui social crea post di ogni genere, che guadagnano sempre molti like, ma l’ultimo che ha pubblicato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, oltre ai consensi ha generato anche molta commozione. La futura mamma, ha scritto una sorta di lettera per il suo bambino, esprimendo una speranza per il futuro: quella che tutte le mamme si augurano dal più profondo del cuore per le future generazioni.

Ecco che cosa ha scritto Giulia: “Oggi, mentre ti scrivo, è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È una giornata dolorosa, perché ci ricorda quante ferite restano ancora da guarire. Ma è anche una giornata importante, perché ci insegna una cosa che voglio trasmetterti con tutta me stessa: il rispetto…”. Vi riportiamo tutto il post in modo che possiate leggere tutte le parole toccanti della nota conduttrice.