Giulia Salemi l’ha nascosto fino ad ora “Sono al settimo…” | L’annuncio che ha fatto impazzire i fan

Svelato il segreto di Giulia Salemi, l’ha nascosto fino a ora, ma adesso lo sanno tutti. I fan sono elettrizzati dall’annuncio rilasciato dalla loro beniamina, e anche lei non vedeva l’ora di comunicarlo.

Giulia Salemi è una conduttrice, modella e influencer molto seguita dai fan fin dal suo esordio in tv, avvenuto nel 2012. La sua bellezza è un dato di fatto, tant’è che gli fece ottenere il terzo posto nella kermesse di Miss Italia.

Da quel momento la nota influencer l’abbiamo vista un po’ ovunque in televisione, in radio a eventi di moda, per non parlare della sua carriera sui social, dove è molto attiva.

Per questo i fan si sentono in connessione con lei. Per esempio, quando è nato l’amore tra lei e Pierpaolo Pretelli nel 2020, loro li hanno seguiti con affetto e attenzione, fin dai primi sguardi scambiati al Grande Fratello Vip.

Diciamo che tra Giulia e i suoi followers c’è un legame speciale, per questo non stupisce il fatto che abbia voluto condividere con essi anche questo segreto, tenuto nascosto fino a qualche giorno fa. Ecco che cosa ha rivelato.

Giulia Salemi e il suo annuncio

Diciamo che Giulia Salemi è spesso sotto i riflettori, in quanto i suoi annunci social hanno sempre entusiasmato i suoi fan, che si tratti di quelli lavorativi o di notizie più personali. Da quando sono nati i “Prelemi”, poi, i fan non si sono persi neanche un loro post, soprattutto quando per settimane circolavano indiscrezioni in merito ad una loro presunta rottura.

Fortunatamente, come dimostra anche il grande annuncio di cui vi parleremo a breve, la coppia appare più unita e innamorata che mai. Tra l’altro, il bello di questa coppia è quello di aver trovato il modo di far funzionare la loro famiglia allargata, in quanto Pretelli ha già un figlio dalla sua ex compagna Ariadna Romero, con la quale ha mantenuto ottimi rapporti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Il segreto è stato rivelato

A proposito di annunci social, l’ultimo rilasciato da Giulia Salemi ha fatto impazzire di gioia i suoi fan, in quanto la conduttrice ha rivelato di essere incinta. Presto lei e Pierpaolo Pretelli diventeranno genitori, come ha rivelato lei stessa: “Quanto sono felice di averlo detto. Sono al settimo cielo. Io non so dire le bugie e non so mantenere i segreti…“.

Tra i vari commenti di gioia rilasciati in rete non è passato inosservato quello della Romero, la quale si è congratulata con la futura mamma: “Che notizia meravigliosa. L’ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri“, dimostrando ancora una volta come la loro grande famiglia allargata funzioni a meraviglia.