Giulia Salemi, il passo falso della madre Fariba manda all’aria i piani dell’influencer: ora tutti sanno il segreto della sua gravidanza

Protagoniste del nuovo clamore mediatico sono Giulia Salemi e sua mamma Fariba: con le sue azioni la donna potrebbe aver mandato all’aria i piani della conduttrice sulla propria gravidanza.

I personaggi pubblici lo sanno molto bene: ogni cosa, anche la più piccola, se riguarda loro genera clamore e curiosità. È il prezzo della popolarità, in quanto la privacy pare che debbano “sudarsela” più degli altri.

Con i social, poi, questa riservatezza è messa ancora più in discussione di prima, in quanto basta uno scatto o un video postato per far accendere gli animi dei followers. Lo vediamo ogni giorno: le bacheche dei vip sono sempre prese d’assalto.

Giulia Salemi lo sa molto bene, in quanto, essendo lei molto popolare, deve gestire la curiosità del suo grande pubblico che la segue sempre con lo stesso affetto degli esordi.

In questo momento, le idee di Giulia e le sue volontà sulla gravidanza potrebbero essere state messe in discussione per un errore commesso da sua mamma Fariba. Cerchiamo di capire cos’è successo e perché i fan sono esagitati.

Giulia Salemi e la sua gravidanza

Giulia Salemi è la nota conduttrice, modella e influencer che con la sua bellezza, simpatia e professionalità tiene alto l’interesse del pubblico sul piccolo schermo da diversi anni. Nata dall’amore di papà Mario Salemi e di mamma Fariba Tehrani, Giulia di gavetta ne ha fatta parecchia prima di raggiungere il successo.

Oltre alle soddisfazioni lavorative, la Salemi è altrettanto appagata anche a livello sentimentale, in quanto la sua relazione con l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. Inoltre, i due hanno comunicato da poco che a breve diventeranno genitori, e non potrebbero esserne più felici, da come possiamo vedere sui loro profili social.

Mamma Fariba e lo spoiler inaspettato

Come possiamo leggere dall’articolo riportato da msn.com di lonews.it, in questo momento di forte gioia per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli la mamma di lei, Fariba Tehrani, potrebbe avere involontariamente rilasciato uno spoiler in merito alla gravidanza della figlia. Infatti, i due futuri genitori hanno per il momento mantenuto segreto il sesso del loro primogenito, ma dalle storie social postate da Fariba forse questo segreto potrebbe essere stato rivelato.

Dalle foto postate si vede una deliziosa cameretta dai toni neutri con prevalenza di rosa antico, fiocchi e tanti deliziosi dettagli che per molti rappresenterebbero la risposta che stavano cercando. La Salemi e Pretelli avranno una bambina? Per il momento nessuno ha confermato o smentito la notizia, quindi non c’è nulla di certo. In merito al possibile spoiler della nonna, siamo sicuri che saranno tutti clementi… d’altronde, come si fa a frenare l’entusiasmo dei nonni verso i nipotini?