Giulia Salemi beccata in aereo proprio con lui: no, non si tratta di Pierpaolo Pretelli | Lo scatto di coppia con il giovane divo scatena un pandemonio

È tutto vero: Giulia Salemi è stata pizzicata in aereo proprio con lui, e attenzione non stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, ma di chi allora? Lo scatto social che li mostra insieme è diventato virale.

Giulia Salemi è sulla bocca di tutti in questo momento, non tanto per la sua bellezza o per il suo lavoro, quanto per il fatto che a breve diventerà mamma, e i suoi followers non stanno più nella pelle.

Oltre a questo aspetto, il lato privato della Salemi ha sempre interessato il grande pubblico, fin da quando partecipò al Grande Fratello Vip nel 2020 e incontrò quello che sarebbe diventato il suo attuale compagno, Pierpaolo Pretelli.

Con lui ha attraversato momenti altalenanti, ma adesso tutto va a gonfie vele tra i due, come possiamo vedere anche sui social: sono una coppia irresistibile e divertentissima. I fan non vedono l’ora di saperne di più sul loro primogenito, soprattutto dopo gli scatti social della cameretta rilasciati dalla mamma di Giulia.

Nel mentre, l’hype del momento è concentrato tutto su una foto che ritrae Giulia con un divo molto famoso. Lo scatto “di coppia” è diventato virale, anche perché a fianco dell’influencer non c’era Pierpaolo. Ma chi, allora?

La crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è sempre stata molto sincera con i suoi followers, ai quali racconta i vari momenti delle sue giornate senza filtri. Per questo, sono in molti ad aver capito che in passato qualcosa non andava tra lei e Pierpaolo Pretelli, e questo presagio ha fatto stare tutti in apprensione, anche perché il popolo del web adora vederli insieme.

A tal proposito, in una recente intervista di Giulia si è capito che il peggio pare essere passato. Ecco che cosa ha rivelato in merito: “Le crisi a volte aiutano a comprendere meglio chi siamo e cosa vogliamo“, e fortunatamente la Salemi e Pretelli l’hanno capito.

Giulia Salemi con Sinner ✈️ 🇮🇹 pic.twitter.com/2vgwVXqolo — Dan 🦥 (@Daniela28866750) September 10, 2024

Giulia e il campione di tennis

Giulia Salemi è partita qualche giorno per New York, documentando con foto e video social i momenti più salienti della sua visita nella Grande Mela. Quando è arrivato il momento di tornare a casa, sul suo stesso volo di rientro in Italia ha incontrato il campione di tennis Jannik Sinner, il quale si è prestato a un selfie insieme alla nota influencer.

Sicuramente in molti, anche lo stesso Pierpaolo Pretelli, avranno invidiato Giulia, essendo Jannik il personaggio del momento, soprattutto dopo la vittoria recente del torneo di tennis US Open. È palese intuire come la storia social della conduttrice, che vi abbiamo riportato qui sopra, sia balzata da un profilo all’altro.