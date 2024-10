Giorgio Mastrota rompe il silenzio sulla chiacchierata rottura con Natalia Estrada: “Mi pesava” | Il motivo della separazione è sorprendente

Dopo tanti anni Giorgio Mastrota rompe il silenzio e si racconta in merito alla separazione con l’ex moglie, Natalia Estrada. Ecco che cos’è che gli pesava più di tutto.

Giorgio Mastrota è il re delle televendite per eccellenza. Nonostante nella sua vita lavorativa abbia fatto anche altro, prima di prendere parte a questo ruolo in maniera costante, per tutti i suoi fan sarà sempre colui che è in grado di farti comprare un set di pentole o un materasso nuovo con un semplice sorriso.

Ha uno stile lineare, autentico e affabile, tant’è che lui e Patrizia Rossetti sono i preferiti dagli italiani nel mondo delle vendite televisive. Ma nella sua vita ha fatto anche molto altro.

Infatti, Giorgio è anche un attore e un conduttore; ha perfino recitato negli anni ’90 al fianco di una presenza molto conosciuta in Italia, soprattutto dopo il Grande Fratello, ovvero Grecia Colmenares. Ve la ricordate?

Ad ogni modo, Mastrota ha appassionato il pubblico anche per il suo passato sentimentale. Per questo motivo, dopo tanti anni, ha voluto rivelare dei fatti inediti in merito al divorzio da Natalia Estrada. Ecco che cos’è che gli pesava nel corso della relazione.

Giorgio Mastrota e il suo desiderio nascosto

Giorgio Mastrota ha vissuto una vita sicuramente poco noiosa, in quanto è riuscito a trovare quella stabilità economica che in molti sognano, anche se ha dovuto rivedere le sue priorità. All’instabilità del mondo dello spettacolo, ha preferito la sicurezza che il settore delle televendite può invece garantire, in modo da poter garantire una vita tranquilla alla sua famiglia.

Per questo motivo, come riportato da Vanity Fair, ha rifiutato partecipazioni ai reality: “Se sparisci ti rimpiazzano”. Mastrota oggi si dice soddisfatto della sua vita, e rivela il suo desiderio: “A 60 anni voglio stare con i miei figli, mia moglie, fare sport e respirare aria buona“. Ricordiamo infatti che il conduttore ha 4 figli, la sua primogenita, Natalia Jr, avuta da Natalia Estrada, Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa, e infine i due più piccoli, Matilde e Leonardo, frutto dell’amore con la sua attuale moglie, Floribeth Gutierrez.

La rivelazione di Giorgio

Giorgio Mastrota adesso ha trovato il suo centro, sia in campo lavorativo che familiare, in quanto si definisce pienamente soddisfatto della sua vita. C’è stato un tempo in cui invece avrebbe voluto fare altro, e per questo motivo, come riportato da Vanity Fair, il confronto con la sua ex moglie Natalia Estrada è stato difficile per lui.

In merito a questo ha rivelato: “Ho conosciuto Natalia (Estrada, ndr) ed eravamo ovunque, poi intorno al 1995-96 lei ha iniziato a essere chiamata sempre di più e io sempre meno. C’è stato uno switch. Mi pesava. In quel momento le televendite, da interne ai programmi, fatte dal conduttore, sono passate all’esterno…”, ed è così che ebbe inizio il suo ruolo fisso in questo settore.