Giorgia Meloni stroncata in diretta: “Sono tutti fasci!” | L’intervento in diretta scatena uno scabroso incidente diplomatico, panico per Lilli Gruber

Il commento sul governo di Giorgia Meloni non è passato inosservato: panico per Lilli Gruber. Ecco che cos’è successo.

Non è mai facile condurre un programma politico, in quanto spesso gli animi si accendono, e gli ospiti finiscono per accapigliarsi regolarmente in diretta televisiva.

Così si finisce per vedere i conduttori che cercano di riportare l’ordine, e altrettanto spesso capita che commenti infelici vengano rilasciati, magari durante l’impeto del momento. Litigano in Parlamento: perché non dovrebbero farlo in televisione o al bar?

Diciamo che la politica, sia che a discutere siano i politici oppure i loro elettori, infuoca sempre gli animi: è così da sempre. Ma, ovviamente, commentare lontani dalle telecamere è molto diverso rispetto al farlo in diretta davanti a milioni di telespettatori.

Ed è per questo che un particolare video è diventato virale durante il programma di Lilli Gruber, un intervento contro il governo di Giorgia Meloni che ha diviso l’opinione pubblica. Ecco che cos’è successo.

L’intervista da Lilli Gruber

Come di consueto, Lilli Gruber è in onda su La7 dalle 20:30 con il suo programma Otto e mezzo. Qui la nota conduttrice e giornalista si occupa di approfondire, con i vari ospiti presenti in studio nelle varie puntate, tematiche varie, dalla politica, all’economia, ad argomenti di attualità e così via.

In merito alla puntata in questione, la Gruber stava riportando le parole rilasciate da Elly Schlein, confrontandosi con Franco Bernabè, ed è qui che è partito un commento di sottofondo, il cui un altro interlocutore pensava probabilmente di non essere sentito. Oppure no? Spieghiamo meglio l’accaduto.

Gruber: Sangiuliano, Salvini, la Santanchè… La Meloni o li sceglie male o non ha di meglio. Non ha di meglio la presidente del Consiglio?

Bernabè: Mah, io onestamente non farei di tutta l’erba un fascio

Corrias: Sono tutti fasci

⚰#ottoemezzo pic.twitter.com/fcuPEhvVTp — Gisella Ruccia ☮ (@gisellaruccia) September 16, 2024

Il caso a Otto e mezzo

Qualche sera, fa durante il canonico appuntamento con lo show di La7 di Lilli Gruber, Otto e mezzo, la conduttrice stava ripetendo le parole rilasciate da Elly Schlein nei confronti del governo Meloni e diretta verso Franco Bernabè, gli ha posto una domanda diretta: “Sangiuliano, Salvini, la Santanchè… La Meloni o li sceglie male o non ha di meglio… Non ha di meglio la Presidente del Consiglio?“.

Per tutta risposta il banchiere ha proseguito : “Mah, io onestamente non farei di tutta l’erba un fascio” ed è in questo momento che Pino Corrias, presente in studio ma escluso dall’inquadratura, ha detto a bassa voce: “Sono tutti fasci“. Le sue parole sono state udite dal pubblico, il quale ha iniziato a condividere sui social il video in questione: voi che ne pensate? Intervento inopportuno, oppure rispecchia il principio della libertà di parola?