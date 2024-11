Giorgia Meloni crolla in diretta di fronte a Bruno Vespa: “Ho fatto un casino” | La gaffe davanti a tutti stavolta è epocale

Giorgia Meloni e la gaffe avvenuta durante la diretta di Bruno Vespa. Ha ammesso l’errore davanti a tutti quanti.

La Premier Giorgia Meloni ha commesso una gaffe in diretta nazionale. La scena è accaduta proprio difronte a Bruno Vespa, durante una puntata di Porta a Porta. Davanti al pubblico e ai telespettatori da casa, la donna ha ammesso la sua resa.

Ma cosa è accaduto? E perché in queste ore le sue parole hanno fatto il giro del web? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Il Governo Meloni ci accompagna ormai dal 2022 e la Premier sembra non essersi dimenticata delle esigenze dei cittadini italiani. Proprio in queste ore è stata intervistata da Bruno Vespa, durante una puntata di Porta a Porta in diretta nazionale. La donna ha dunque voluto aggiornare i cittadini su un nuovo capitolo della sua manovra.

Tuttavia, Giorgia Meloni pare si sia fatta prendere dall’emozione e la sua gaffe non è certamente passata inosservata.

Giorgia Meloni e i calcoli finiti male

Durante la sua intervista con Bruno Vespa, Giorgia ha voluto parlare del Fondo Sanitario Nazionale e dei cambiamenti che avverranno rispetto agli anni precedenti. “Quanti soldi ci saranno sul Fondo Sanitario Nazionale nel 2025? 136,5 miliardi di euro, okay?” ha esordito la Premier. Dopodiché, prima di proseguire, ha tirato fuori il suo iPhone e ha aperto la calcolatrice. “134,5 meno, no 136 mi sono sbagliata! Scusate… 136.5 meno 114, quanto fa? Ventidue miliardi” nel tentativo di calcolare la differenza con gli anni precedenti, la Meloni si era persino dimenticata la somma di denaro detta precedentemente.

Tuttavia, continuando poi a fare alcuni calcoli basilari, Giorgia ha avuto qualche altro problemuccio.

Meloni tira fuori la calcolatrice “Sto a sbaglià tutti i conti. Ho fatto un casino” #portaaporta pic.twitter.com/49ZyqyqnKR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 30, 2024

Le continue gaffe della Premier

Dopo aver spiegato che, grazie al suo Governo, ci sono ben 22 miliardi di euro più sulla sanità, la donna ha poi voluto continuare a mostrare al pubblico alcuni numeri (non riuscendoci però!). “Voglio fare un altro calcolo! Quanto spende il Governo per ogni cittadino nella sanità? Nel 2019 spendeva 1.919€ a cittadino, nel 2025 spenderà 1.317€ a cittadino” interrompendosi poi per tirare fuori nuovamente la calcolatrice. Tuttavia, accorgendosi di aver sbagliato di nuovo il numero esatto, la Premier ha poi esclamato: “No, ma sto a sbagliare tutti i conti, dai: li ho sbagliati tutti, ho fatto un casino!” Inutile dire che questa sua reazione molto simpatica ha fatto scoppiare a ridere lo stesso Vespa e il pubblico in studio. Ma ha creato anche un’ondata di facile ironia sul web.

Insomma, di una cosa siamo certi: a Giorgia Meloni potrebbe tornare utile qualche piccola ripetizione di matematica!