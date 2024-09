Giorgia beffata Emanuel Lo, dopo la proposta di matrimonio arriva la catastrofica marcia indietro: “Nessuno ha organizzato” | Le nozze vanno in fumo

Giorgia fa chiarezza in merito alla proposta di matrimonio che le ha fatto Emanuel Lo: come mai nessuno ha organizzato nulla?

Sono una delle coppie più belle e più seguite di sempre, quella formata da Giorgia ed Emanuel Lo, la cui chimica li ha fatti incontrare nel 2004 e da allora non si sono più lasciati. Hanno vissuto alti e bassi come tutti, ma oggi sono due genitori felici dell’adolescente Samuel.

Entrambi sono personalità molto famose nei loro settori, in quanto lei è una cantante formidabile, e lui è un ballerino strepitoso, tant’è che è uno dei prof preferiti di Amici di Maria De Filippi.

Vederli insieme sui social è uno spettacolo per gli occhi, in quanto ricalcano i tratti della famiglia tradizionale, quella semplice, senza troppi fronzoli dati dalla fama e dalla ricchezza.

In merito proprio alla famiglia, Giorgia ha rivelato come stanno realmente le cose in merito alla proposta di matrimonio che le aveva fatto Emanuel. È veramente finita nel dimenticatoio?

Giorgia da cantante a conduttrice

Giorgia è una di quelle persone che tutti noi vorremmo tanto avere come amica, in quanto è spiritosa, simpatica e fresca. Anche se gli anni passano, lei sembra sempre quella giovincella emozionata che cantava E poi al Festival di Sanremo del 1994. Ogni suo brano è pura poesia e, da quando è diventata famosa, il suo sound ci accompagna nei momenti salienti della nostra vita. Alzi la mano chi non ha almeno una canzone della nota cantante salvata nella propria playlist.

Oltre a questo suo enorme talento, la Todrani riesce a coinvolgere i suoi fan con la sua simpatia, la sua bellezza e anche la sua bravura nella conduzione. L’abbiamo vista al Festival di Sanremo di recente, insieme ad Amadeus e la stiamo vedendo adesso a X Factor. In molti sui social le hanno chiesto il motivo per cui non siede al fianco dei giudici anzichè condurre: “non amo giudicare, a me piacciono tutti, ’ndo vado? Ho l’empatia con lo stress da performance e sono solidale”, ha rivelato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Il matrimonio con Emanuel Lo

Giorgia e Emanuel Lo stanno insieme dal 2004 e nonostante la loro differenza di età, sono una coppia molto solida e innamorata, dimostrando a tutti che lo sciocco stereotipo del gap anagrafico è una banalità. Ci sono coppie coscritte che non saranno mai felici quanto loro. Ed è in merito a questo grande amore che la nota cantante ha rilasciato un’interessante intervista per Vanity Fair, che vi consigliamo di leggere, dove ha risposto alla questione del matrimonio con il suo compagno.

Giorgia ha così sganciato “una bomba”, Emanuel gliel’ha chiesto: “C’è stata la proposta, c’è stato un anello, e c’è stata la commozione. Però, nessuno ha più organizzato…“. Può essere dunque che più avanti i genitori di Samuel oltrepasseranno la navata, ma a una sola condizione: “Me lo deve chiedere lui, perché io sono femminista, ma almeno quello…“, ha poi concluso la cantante.