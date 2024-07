Gigi D’Alessio faccia a faccia col cancro: “Non distingue tra ricchi e poveri” | La tremenda malattia ha travolto la sua vita

Purtroppo Gigi D’Alessio sa benissimo cosa vuol dire avere a che fare con il cancro: questa malattia subdola non fa distinzione tra nessuno.

Gigi D’Alessio è il noto cantautore napoletano che da anni riempie gli stadi grazie alla sua musica neomelodica, che ha accompagnato la vita di molte generazioni. Sono molte le coppie che hanno usato i suoi brani per “aprire” il cuore al partner, quando a parole non riuscivano a esprimersi.

E lo sappiamo bene quanto Gigi ci sappia fare con le parole: la sua discografia ne è una prova tangibile. Il noto cantautore, poi, grazie ai suoi brani ha guadagnato nel corso degli anni “una famiglia” numerosa, composta da tutti quei fan che lo seguono ovunque, senza mai perdersi un suo concerto.

Gigi inoltre è stato spesso al centro del gossip per via dei suoi amori storici con le madri dei suoi figli. Sicuramente il più chiacchierato è stato quello con Anna Tatangelo, anche se attualmente fa coppia fissa con Denise Esposito, con la quale sta vivendo un’intensa storia d’amore.

D’Alessio però non vive soltanto momenti magici: purtroppo in passato il cancro ha devastato la sua famiglia.

Gigi D’Alessio faccia a faccia con… Ginevra

Il miracolo della vita fa sempre bene al cuore, anche quando è ammaccato dalle varie disgrazie che purtroppo ogni persona è costretta a subire e ad affrontare nel corso della sua esistenza. Per chi non lo sapesse, Gigi D’Alessio è diventato di nuovo papà per la sesta volta, di Ginevra. Nonostante i suoi figli siano nati da madri diverse, il cantante li ama tutti allo stesso modo e lo dimostra spesso sui social.

Questo attaccamento tra il padre e i suoi figli (e tra i suoi figli stessi), oltre a essere molto bello è anche percettibile dai piccoli gesti che gli uni compiono per gli altri. Per esempio, di recente, dopo che papà Gigi ha comunicato ai fan che la sua piccolina era nata, la dedica di LDA ha scaldato i cuori: “Facciamo così, Ginevra: il primo concerto che vedrai sarà (giustamente) quello di papà, ma sappi che il secondo sarà quello di tuo fratello. Benvenuta“.

Gigi e il cancro di Pietro

Ogni volta che Gigi D’Alessio guarda i suoi figli, “il suo patrimonio”, come li ha definiti in uno scatto social del passato, sicuramente penserà sempre al fatto che suo fratello Pietro non possa essere lì con lui, a godersi i suoi nipoti. L’anno scorso per la prima volta il cantautore napoletano ha voluto condividere insieme a Silvia Toffanin a Verissimo uno dei momenti più ardui della sua esistenza.

Suo fratello Pietro infatti è morto di cancro, lasciando in lui un grosso vuoto: “Pietro ha perso la battaglia contro il cancro ai polmoni. Il cancro è una malattia terribile, che non distingue tra ricchi e poveri…”, ricordando a tutti quanto la prevenzione sia l’arma fondamentale per cercare di combattere questa terribile e subdola malattia.