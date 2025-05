Gigi D’Alessio e Valeria Marini, il retroscena sulla fine della storica amicizia: “Ha rovinato il rapporto” | Tutta colpa dei soldi

Ecco il retroscena sulla fine dell’amicizia tra Gigi D’Alessio e Valeria Marini che è tornato sotto i riflettori dopo quella rivelazione.

Sono due personaggi entrambi molto rinomati, anche se provengono da settori differenti: parliamo di Gigi D’Alessio e Valeria Marini. Cantautore, produttore e conduttore lui, e showgirl, conduttrice e imprenditrice lei.

Sono entrambi volti “stellari”, in quanto Gigi con la sua musica fa cantare l’Italia da decenni e Valeria con la sua bellezza fa sognare da decadi i suoi fan, i quali la seguono e l’ammirano sui social, in televisione e anche acquistando i suoi meravigliosi abiti.

Di recente si sta parlando molto di Valeria per via di quel litigio epocale con la sua mamma, che le ha portate anche a un faccia a faccia da zia Mara a Domenica In, terminato purtroppo con nulla di fatto, in quanto la pace non è sopraggiunta in diretta come speravano i fan.

Questo litigio ha fatto accendere nella mente dei followers un altro alterco scoppiato anni fa, rispolverato dai fan con questo video che ripercorre i retroscena della fine dell’amicizia tra Gigi D’Alessio e la Marini. Ecco che cos’era successo.

Il caso di Valeria Marini che sta facendo discutere l’Italia

Non c’è legame più forte di quello tra una mamma e i suoi figli… o almeno, nella maggior parte dei casi, dovrebbe essere così. Per questo motivo il litigio avvenuto tra Valeria Marini e Gianna Orrù ha tenuto banco per giorni. Valeria sta cercando di fare pace con la mamma e gli spettatori sperano ce la possa fare, soprattutto dopo il clima teso visto da Mara Venier a Domenica In. Tra l’altro, come riportano dal settimanale Oggi, la showgirl avrebbe venduto la sua casa di Milano per un milione e mezzo di euro.

Secondo quanto ipotizzato, con quei soldi la Marini potrebbe aiutare a sostenere le spese legali della mamma dopo quella truffa che le ha fatto perdere oltre 300mila euro. E sarebbe sempre a causa di una truffa che la storica amicizia tra Valeria Marini e Gigi D’Alessio si sarebbe interrotta…

@focusilmisterodellavita 💔 Valeria Marini sulla fine dell’amicizia con Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo “Gigi è un amico, una persona di famiglia come lo è Anna Tatangelo. È successo che quattro o cinque anni fa, ha avuto un momento di grande difficoltà e io gli sono andata in aiuto con la cifra che è stata detta. Un prestito all’amico del cuore.” ​ ValeriaMarini GigiDAlessio AnnaTatangelo Amicizia Gossip Showbiz Celebrities Debiti Famiglia AndreaDAlessio ♬ suono originale – FOCUS 3.0 – FOCUS 3.0

La fine dell’amicizia tra Gigi D’Alessio e Valeria Marini

Visto il forte litigio in corso tra Valeria Marini e sua mamma, i fan hanno rispolverato dal passato quell’intervista che la Valeria nazionale aveva rilasciato a Belve di Francesca Fagnani qualche anno fa, riportando quell’indiscrezione in merito alla fine dell’amicizia tra lei e Gigi D’Alessio.

In quell’occasione aveva rivelato: “Eravamo veramente amici… quella persona lì ha rovinato anche il rapporto. Oltretutto, l’aveva conosciuto tramite me…”, riferendosi al ruolo del suo ex marito in tutta questa storia. Ovvero, in merito al prestito che Valeria aveva fatto a Gigi dopo che il cantante era stato trascinato in un malaffare dall’ex compagno della showgirl. In ogni caso, Valeria ha riferito che il cantautore piano piano le ha restituito tutti i soldi ma, nonostante lei provi ancora un grande affetto nei suoi confronti, i rapporti si sono ormai raffreddati.