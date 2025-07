Gianmarco Saurino, la rivelazione sulla sua sessualità sfocia nell’assurdo: “Noioso, ordinario e brutto” | Nessuno l’avrebbe sospettato

L’attore Gianmarco Saurino ha deciso di chiarire finalmente la sua sessualità e interrompere ogni voce di corridoio sul suo conto.

Gianmarco Saurino è un noto attore della nostra Nazione che, grazie al suo talento, è riuscito ad ottenere il meritato successo. Tuttavia, oltre alle caratteristiche dei personaggi da lui interpretati, della sua vita privata si sa veramente poco. Ad esempio, alcuni dei suoi fan si sono interrogati su quale sia il suo orientamento sessuale.

Durante una sua recente intervista, l’uomo ha deciso di mettere un punto alle chiacchiere circolate finora e di raccontare finalmente qualcosa in più sulla sua vita.

Come ben sappiamo, Saurino è un bravissimo attore che, nel corso della sua carriera, ha interpretato ruoli di vario genere. Lo abbiamo visto nella serie dedicata a Elisa Claps su Netflix, oppure in Doc nei panni del Dottor Lazzarini, ma anche al fianco di Matilda De Angelis in La Legge di Lidia Poët. Insomma, delle sue doti da attore non possiamo dire niente, se non fargli i nostri più grandi complimenti.

Tuttavia, della sua vita privata non si sa quasi mai niente e, al contrario degli altri attori, Gianmarco ha sempre preferito tenere i paparazzi lontani.

La confessione di Gianmarco Saurino

Come riportato da Biccy.it, Gianmarco Saurino ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi, dove ha parlato principalmente dell’uscita della nuova fiction Kabul. Ad un certo punto, però, l’attore ha finalmente deciso di aprirsi un po’ di più e di raccontare il motivo per cui preferisca rimanere in ombra piuttosto che stare al centro dell’attenzione mediatica. Saurino ha infatti spiegato di non sentirsi particolarmente ‘belloccio’ e di provare oppressione per ogni tipo di etichetta che possono attribuirgli.

Con il suo carisma e la sua sincerità, l’attore ha poi parlato anche della sua sessualità, sulla quale si è speculato assai, in passato.

L’attore e il rapporto con la sua sessualità

Saurino ha spiegato che, vista la sua propensione alla privacy, gli è stato spesso chiesto se sia interessato agli uomini o alle donne. Dopo aver glissato sulla questione, e affermato che i maschi spesso trascurano il proprio lato emotivo, l’attore ha sottolineato: “Tra l’altro credo di essere, nel privato, un po’ noioso, ordinario e un po’ brutto… come tutti, no?”.

Una confessione senza troppi peli sulla lingua che, nel giro di qualche ora, è divenuta immediatamente virale sui social e ha visto moltissimi utenti approvare le sue riflessioni.