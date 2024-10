Giancarlo Magalli sventola bandiera bianca dopo l’epica lite in diretta: “Non volevo offendere nessuno” | È finito davanti al giudice

Quell’epica litigata in diretta se la ricordano tutti e, dopo un’udienza in Tribunale, tra Giancarlo Magalli e il volto noto sembra essere tornato il sereno.

Il problema dell’essere famosi è quello che tutto viene amplificato. Ad esempio, quando un litigio avviene tra “persone normali” (passateci il termine), lo sanno relativamente in pochi, quando invece coinvolge dei Vip diventa un evento mediatico senza precedenti.

Infatti tutti quanti si sentiranno poi in diritto di commentare – colleghi, followers e così via – e inoltre, come in questo caso, il peso delle parole sarà più intenso, motivo per cui i due protagonisti della vicenda che stiamo per raccontarvi sono finiti in Tribunale.

Stiamo parlando dell’epica lite avvenuta tra Giancarlo Magalli e un noto Vip, diatriba che si è protratta per anni. Il noto conduttore, a prescindere da questo evento, ricordiamo che è un grande professionista, autore e attore italiano, la cui fama sul piccolo schermo è cosa ben nota da decenni.

Di uguale bravura e professionalità è il volto noto con il quale egli ha avuto l’accesa discussione. Adesso, dopo anni da quell’epica lite che non verrà mai dimenticata, e che li ha portati anche in Tribunale, dalle parole di Magalli traspare la volontà di stringere finalmente un accordo di pace, deponendo le rispettive armi.

La lite tra Giancarlo Magalli e il volto noto

Giancarlo Magalli è sempre stato uno dei volti chiave del programma I Fatti Vostri e fu proprio su questo set che nel 2017 iniziarono i primi battibecchi con la collega in questione. Dopo un botta e risposta in diretta, in merito a una battuta che la collega aveva fatto sulla sua età, il diverbio con Magalli è poi sfociato sui social.

Sappiamo benissimo quanto la visibilità dei Vip sui social sia ampia, motivo per cui, dopo un post in cui Magalli sosteneva che il successo della collega in televisione non fosse dovuto a meriti professionali, è scoppiato il caos. La donna avrebbe provveduto infatti a denunciarlo, in quanto quelle dichiarazioni avrebbero avuto delle pesanti ripercussioni sulla sua vita privata e anche su quella lavorativa.

La svolta tra Giancarlo e Adriana Volpe

Sono passati anni dalla diatriba avvenuta tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, finita poi davanti al giudice, il quale ha condannato il conduttore a versare 5mila euro di risarcimento danni, nonché 1.600 euro di risarcimento danni e una multa di 700 euro. Dopo la fine del processo, Magalli ha dichiarato al Corriere della Sera: “Guardi, l’altro giorno in Tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato”. E ancora: “Non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo”.

Pare che tra Giancarlo e Adriana sia sopraggiunta alla fine la pace, anche se la Volpe ci ha tenuto a precisare: “Vi prego, nel rispetto di due processi e tre sentenze di condanna, non scrivete titoli come ‘Assurdo equivoco”’, perché annullano tutti gli sforzi e le lotte che ho fatto in questi sette anni. Di ‘equivoco’ non si può proprio parlare!”. Avranno realmente seppellito l’ascia di guerra?