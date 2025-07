GF Vip, trattativa tra il volto di Uomini&Donne e Alfonso Signorini: “L’ho incontrato a Roma” | Punta al gran ritorno in TV

L’ha dichiarato lui stesso, il volto noto di Uomini e Donne è stato contattato da Alfonso Signorini per partecipare al GF Vip. Lui vorrebbe tornare in TV, ecco di chi parliamo.

Uomini e Donne è ormai un’istituzione per quanto riguarda la rete ammiraglia di Mediaset, in quanto il grande pubblico non perde neanche una puntata del dating condotto da Maria De Filippi.

Sono anni ormai che va in onda, eppure i fan non aspettano altro che l’inizio di una nuova edizione, anno dopo anno, anche perché se durante le puntate canoniche non vedono l’ora di scoprire cosa succederà tra le coppie più gettonate, durante i mesi estivi amano ricamare sulle anticipazioni.

I fan cercano infatti indizi per capire chi potrebbero essere i nuovi partecipanti, sia del trono classico che di quello over; inoltre, come ogni anno, iniziano già a rincorrersi presunte voci sul fatto che gli opinionisti potrebbero lasciare, o che Gemma possa abbandonare il parterre.

Per ora non ci sono notizie in merito, anche perché gli altarini di solito vengono svelati solo a ridosso dell’inizio della nuova stagione. L’attenzione del pubblico però in questo momento è concentrata sulla confessione del volto noto di Uomini e Donne e sul suo incontro con Alfonso Signorini…

Le parole dell’ex volto di Uomini e Donne

Uomini e Donne porta spesso fortuna ai suoi partecipanti, in quanto molti sono riusciti a trovare l’amore nel dating e la loro storia idilliaca è proseguita anche fuori, lontano dalle telecamere. Altri, invece, hanno trovato l’anima gemella in seguito all’uscita dallo show. Segno che Queen Mary raggiunge il suo obiettivo anche quando non si parla di share e picchi d’ascolto.

Tra gli ex volti molto amati c’è anche Riccardo Guarnieri, il quale ha provato a intrecciare una liaison con Ida Platano, Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti, ma purtroppo per lui con nessuna dama è arrivato il lieto fine. Così, uscito dallo show ha proseguito nella sua vita, e pare abbia rivoluzionato non soltanto la propria carriera lavorativa, ma anche la sua sfera sentimentale, tant’è che ha preferito subito bloccare le voci di un suo possibile ritorno, mostrandosi felice con la sua nuova fidanzata, Gabriella Cofano, come letto su comingsoon.it. Che dire, questa estate pare che ci saranno diversi colpi di scena per gli ex volti del dating di Maria. Ma oggi ci occuperemo dell’incontro segreto tra un altro volto del programma e Alfonso Signorini, padrino del GF Vip…

Il cavaliere al Grande Fratello Vip

Dopo la rivelazione di Riccardo Guarnieri, un altro volto molto amato di Uomini e Donne ha voluto confidare ai suoi seguaci un’indiscrezione che ha sicuramente smosso la rete. Parliamo di Giorgio Manetti, ex cavaliere molto amato dal pubblico, tant’è che dopo il suo abbandono nel 2018, come ha rivelato lui stesso, i suoi fan continuano a seguirlo e a mostrargli affetto. In merito a un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, il “gabbiano George” ha confermato che attualmente è impossibile, come leggiamo su biccy.it, anche se all’ex cavaliere piacerebbe tornare in TV: “Se tornerei in TV? Certamente, lo farei se mi fosse proposta la conduzione di un format tipo “Stranamore”, dove starei a contatto con gente comune, senza fenomeni o pseudo personaggi televisivi“.

In passato inoltre ha dichiarato di essere stato chiamato direttamente da Alfonso Signorini per partecipare al GF Vip: “Incontrai Alfonso Signorini a Roma, presso la casa del GF: Alfonso fu estremamente gentile con me, ma con la stessa gentilezza rifiutai di partecipare…”. Chissà se quest’anno Signorini, visto che si parla nuovamente di una versione Vip, potrebbe pensare nuovamente a lui…