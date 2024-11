GF, spunta l’altarino scandaloso su Stefano Tediosi | Altro che Federica, ora parla la fidanzata: “Abbiamo tutte le prove”

Altro che Federica! Il tentatore Stefano nasconde un segreto che ha un nome e un cognome. Ma la fidanzata ha parlato…

In queste ore è divenuta virale un’indiscrezione che smaschererebbe Stefano Tediosi, tentatore di Federica a Temptation Island. Attualmente il ragazzo si trova dentro la casa del GF, ma qualcuno al di fuori ha deciso di parlare.

Inutile dire che la notizia ha immediatamente fatto il giro del web, e qualcuno lo sta accusando di aver architettato tutto quanto.

Il bel Stefano ha sicuramente fatto battere il cuore di Federica. La ragazza, dopo dodici anni di fidanzamento con Alfonso, avrebbe deciso di svoltare pagina e di chiudere definitivamente la loro storia. Adesso che ha entrambi dentro la casa del Grande Fratello come se la gestirà? Saprà resistere alle sue tentazioni? Qualcuno spera in un lieto fine con Alfonso, mentre altri tifano per la nuova coppia con Stefano.

Tuttavia, proprio quest’ultimo nome è apparso più volte sul web proprio in queste ore. Sembrerebbe che il tentatore abbia un grosso segreto!

L’indiscrezione della regina dei gossip

A rendere noto questo teatrino scandaloso è stata la regina dei gossip Deianira Marzano. Stando alle parole della donna, sembrerebbe che fuori dalla casa del GF, Stefano abbia una presunta fidanzata di nome Erica. Questa relazione non sarebbe neppure una storiella così a caso, ma un lungo fidanzamento che andrebbe avanti da ben tre anni. Secondo Marzano, Erica sarebbe stata informata solamente qualche giorno prima della sua partecipazione a Temptation Island, e la cosa fosse stata giustificata come un’occasione lavorativa. “Le aveva assicurato che il loro rapporto sarebbe rimasto solido perché lui era innamoratissimo di lei”, ha spiegato Deianira.

Tuttavia, a seguito di quanto visto durante la puntata di martedì del Grande Fratello, Erica sarebbe scoppiata.

La sbottata sui social contro Stefano

Al contrario di Temptation Island, Erica non sarebbe mai stata informata della partecipazione di Stefano al GF. Questo le avrebbe scatenato molta rabbia, spingendola a confidarsi con un’amica che, a sua volta, avrebbe spedito tutto il materiale scottante alla Marzano. “Abbiamo tutte le prove”, ha spiegato Deianira ai propri followers. Quando poi durante la puntata di martedì Alfonso ha chiesto cosa avesse tatuato sul collo Stefano (la scritta “È tutta colpa mia”), Erica avrebbe reagito commentando sulle proprie storie Instagram: “Direi che hai scelto la frase perfetta da tatuarti per raccontare chi sei… peccato che parla più la pelle che le azioni!”.

Insomma, se Stefano dovesse confermare la cosa potrebbe essere una grossa batosta per la povera Federica!