GF, la notizia spezza il cuore ai fan: “Il tuo sorriso resta” | Il tumore al quarto stadio non le ha lasciato scampo

In queste ore, tutti i fan del GF sono stati travolti da una notizia terribile. L’addio improvviso ha lasciato un vuoto del cuore di molti.

Purtroppo, proprio in queste ore, sui social è divenuta virale una tristissima notizia: il volto del GF ci ha lasciati a causa di un tumore al quarto stadio. Inutile dire che il drammatico evento ha sconvolto i telespettatori e i fan della sua famiglia.

Ma ecco dunque cosa è accaduto e perché il mondo del web ha deciso di riunirsi in un sentito abbraccio mediatico.

Domenica 15 giugno è divenuta virale una notizia che ha sconvolto milioni di italiani. L’amatissima madre di un volto del Grande Fratello, è venuta a mancare a causa di un tumore al quarto stadio, lasciando così un vuoto nella sua famiglia e nel cuore di chi l’ha sempre seguita appassionatamente. Le parole condivise poi dalla figlia, per ricordare e omaggiare quella bellissima donna, hanno fatto emozionare migliaia e migliaia di persone.

Non sono poi mancati i messaggi d’amore in rete, soprattutto in seguito allo struggente post condiviso sui social.

Addio a Wendy, la madre di Soleil Sorge

Purtroppo, nelle ultime ore è venuta a mancare la mitica madre di Soleil Sorge: Wendy. La donna aveva acquisito notorietà grazie alle sue molteplici apparizioni sul piccolo schermo, in compagnia appunto della figlia. Durante una sua intervista per Verissimo, la donna confessò la sua personale lotta contro il tumore. Nel 2007 e nel 2012 le era stato diagnosticato il cancro al seno, ma la donna era riuscita a sconfiggerlo entrambe le volte. Purtroppo, però, nel 2022 il cancro ha bussato di nuovo alla sua volta, questa volta però al bacino.

Dopo tre lunghi anni di lotta, la donna purtroppo non ce l’ha fatta, e la figlia Soleil, da sempre affezionatissima alla genitrice, ha deciso di ricordarla così.

Il post che ha emozionato tutti quanti

Soleil ha dunque deciso di condividere alcune delle foto più belle assieme alla madre, mentre entrambe sorridevano e si godevano i loro momenti in intimità, lontano dalle telecamere. Dopodiché, l’influencer ha scritto: “Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura… Il tuo sorriso resterà per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di averti nella sua vita. Possa la tua anima alzarsi in grazia eterna madre”. Inutile dire che il mondo del web ha deciso di riunirsi in un grandissimo abbraccio, per cercare di dare una carezza a Soleil durante questa parentesi di perdita e dolore.

Ovviamente, mandiamo anche noi un bacio a Soleil Sorge che, proprio come sua madre Wendy, è e sarà sempre una forza della natura!