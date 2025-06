Gerry Scotti all’Isola dei Famosi, Veronica Gentili piazza il colpaccio da record | L’elicottero è già pronto a decollare

Cosa vuol dire che Veronica Gentili ha piazzato il colpo da record e che all’arrivo dell’elicottero ci sarà Gerry Scotti ad attenderli?

L’Isola dei Famosi è iniziata da meno di un mese, eppure di colpi di scena ce ne sono stati già molti in questi giorni. Non si parla solo dei vari litigi, prove e confessioni inedite varie, ma sono soprattutto gli abbandoni che stanno facendo discutere.

Siamo arrivati a quota sette: precisamente a essersene andati prima del tempo sono stati Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino, Antonella Mosetti e Carly Tommasini.

La nota attivista ha da poco lasciato l’isola per problemi di salute e come ha rivelato in diretta: “Abbiamo convenuto che, siccome il mio corpo in questo momento è debole, di sospendere il mio percorso”.

Oltre a tutto questo, molti stanno parlando di quel “colpaccio da record” che avrebbe piazzato Veronica Gentili… persino Gerry Scotti sarebbe pronto per l’Isola dei Famosi. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Veronica Gentili e la “sua” Isola dei Famosi

Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli (rispettivamente: conduttrice, opinionista e inviato) sono i tre volti chiave dell’Isola dei Famosi di quest’anno, che purtroppo non è partita proprio al meglio, visto il fuggi-fuggi generale che si sta registrando in queste settimane. Sono già setti i naufraghi che hanno abbandonato il reality, per non parlare degli eliminati al televoto e dei futuri nominati.

Tra una new entry e l’altra, il grande pubblico non sa ancora cosa succederà durante questa edizione, in quanto c’è chi teme possa esserci una chiusura anticipata e chi invece spera che il reality possa arrivare alla fine, come previsto. In tutto questo però, la Gentili ha rivelato di non essere sorpresa: “Ci sono stati tanti ritiri, però ce lo aspettavamo. Anche perché quest’anno l’Isola è un’esperienza molto dura ma vera, senza nessuna via di fuga, e non è adatta a tutti. Molti però stanno resistendo con tutte le loro forze e gli va dato atto di questo…”. Chissà se da Mediaset avranno quindi un piano B per gestire il reality più duro di sempre… In attesa di scoprirlo, come mai si associa Gerry Scotti proprio all’Isola dei Famosi?

Gerry Scotti e l’Isola dei Famosi

In attesa di scoprire come finirà questa edizione dell’Isola dei Famosi, quel post social in merito al possibile arrivo di Gerry Scotti in elicottero ha fatto incuriosire gli animi, per questo vogliamo fare chiarezza. No, Zio Gerry non sarà un nuovo naufrago: semplicemente sui social si sta ironizzando sul fatto che il conduttore de Lo Show dei Record – se ci saranno altri abbandoni, dopo l’ultimo di Carly – potrebbe inserire nel Guinness dei record anche l’isola della Gentili.

Come riporta infatti questo utente su X: “Quando arriverà sull’isola con l’elicottero Gerry Scotti e declarerà il Guinness World Record”. In realtà, se fate una ricerca online, è stata l’edizione del 2022 del reality Mediaset che ad oggi detiene il record di abbandoni maggiori in una stagione, arrivando a ben 10 naufraghi. Il 2025 segnerà un nuovo primato?