Gerry Scotti al veleno su Stefano De Martino, la frecciatina sulla ludopatia riaccende la rivalità tra i due BIG dei game-show

Questa volta, Gerry Scotti ha deciso di andarci giù peso e lanciare arco e frecce contro Stefano De Martino e Affari Tuoi..

Gerry Scotti è indubbiamente uno dei conduttori più amati e seguiti del palinsesto televisivo italiano. Eppure, proprio in queste ore, ha messo da parte la sua simpatia e solarità, per lanciare piuttosto un carico da novanta contro Stefano De Martino e la sua trasmissione Affari Tuoi.

Inutile dire che le parole del presentatore non sono passate inosservate e nessuno si sarebbe potuto aspettare una ‘rivalità’ simile.

Come ben sappiamo, Gerry Scotti è una delle colonne portanti della televisione italiana e in pochi sono riusciti a toglierlo da questo suo ‘trono’. Grazie al suo talento e alla sua simpatia, l’uomo è riuscito a registrare sempre numeri di ascolto e share incredibili. Le sue trasmissioni sono un successo assicurato e, proprio per questo, anche per la stagione 2025/2026 Mediaset ha deciso di puntare tutto quando su l’uomo.

Tutravia, proprio in queste ore, il conduttore è finito al centro della polemica mediatica a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate.

Lo scontro tra titani della televisione italiana

Qualche giorno fa, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il nuovo palinsesto televisivo Mediaset. Tra le novità che emergono, una in particolar modo ha colpito gli italiani: Striscia la Notizia partirà questa volta a novembre. Fino ad allora, dalle 20:35 in poi, vedremo piuttosto Gerry Scotti con il suo amatissimo gioco La Ruota della Fortuna. L’unico problema? Andrà in onda nello stesso orario di Affari Tuoi con Stefano De Martino, amatissimo dagli italiani e con almeno il 28% di share ogni sera. Questo scontro tra titani ha fatto drizzare le orecchie ai telespettatori e lo stesso Gerry ha confessato: “Molti dicono che loro sono come il PSG nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace”.

Subito dopo, il conduttore ha deciso di evidenziare un aspetto di Affari Tuoi che proprio non gli va a genio.

Il commento pungente di Gerry Scotti

Come riportato da Novella 2000, Gerry Scotti ha poi aggiunto senza troppi peli sulla lingua: “Da noi non basta tirare una monetina per vincere, alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita”. Dopodiché l’uomo ha sottolineato: “Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia”. Inutile dire che il commento abbastanza pungente di Scotti è finito su tutte le prime pagine e i fan del conduttore ne sono rimasti un po’ allibiti (mentre tantissimi altri gli hanno dato ragione).

Non ci resta quindi che vedere se Stefano De Martino deciderà di replicare o se, al contrario, saranno i numeri a parlare per lui!