Gelo in diretta per Fabio Fazio, la confessione sul celebre cantante provoca aspre proteste: “Sta abusando di…” | L’ha ammesso senza problemi

Durante la diretta di Fabio Fazio la confessione ha gelato i telespettatori. Ecco cosa è successo.

Fabio Fazio è sbarcato sul Nove, ed è attualmente al timone della trasmissione ‘Che tempo che fa’. Durante una delle ultime puntate, una celebre cantante italiana ha fatto un’ammissione che ha gelato tutto il pubblico. La donna ha raccontato un dettaglio su un proprio collega che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Ma che cosa è accaduto? E perché questa rivelazione ha immediatamente creato delle polemiche online? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Fabio Fazio è sicuramente un professionista delle televisione italiana, e la sua trasmissione ‘Che tempo che fa’ è sempre seguita e amata dal pubblico, nonostante il trasloco dalla Rai. Durante le varie puntate sono stati invitati ospiti provenienti da ogni parte del mondo, e le interviste di Fazio sono sempre interessanti e soprattutto intelligenti. La trasmissione va in onda ogni domenica sul Nove, alle ore 19:30 e, inutile dirlo, raggiunge sempre numeri di ascolto e share importanti.

Oltre alla Littizzetto, un altro ospite fisso della trasmissione è la mitica Ornella Vanoni, nota performer e icona della musica leggera nostra nazione.

La confessione di Ornella Vanoni a Che Tempo che Fa

Durante le puntate di ‘Che tempo che fa’ Ornella Vanoni ha una rubrica, quella del suo diario segreto. La cantante legge al pubblico le frasi da lei scritte, riguardanti temi più o meno d’attualità e con un’ironia unica nel suo genere. Questa rubrica ha fatto impazzire il pubblico e, proprio per questo, Ornella la propone durante ogni puntata del programma. Durante uno dei suoi ultimi interventi, la donna ha però fatto una sorta di ‘gaffe’.

Ad un certo punto, Fazio le ha mostrato un’immagine di Gino Paoli e le ha chiesto se le piacerebbe fare nuovamente un tour assieme a lui. La sua risposta è stata lapidaria.

– Hai detto che ti piacerebbe fare ancora un tour con Gino Paoli

– Ma.che tour? Non stiamo in piedi #CTCF pic.twitter.com/HrYbNrNrTZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 6, 2024

La polemica sui social

La Vanoni ha risposto così: “Ma che tour con lui, che non stiamo in piedi!”. Le sue parole hanno fatto scoppiare immediatamente a ridere il pubblico in sala, e lo stesso Fazio ha faticato a trattenersi. Tuttavia, queste parole su Gino Paoli, hanno alzato qualche critica sui social: “Posso dire, con il massimo rispetto per tutti, che si sta abusando di queste figure di spettacolo in là con gli anni? Spesso sono lì non per portare saggezza, ma note di colore senza freni inibitori, sfruttandone proprio l’età avanzata” ha scritto ad esempio un utente su X.

Insomma, qualcuno sta accusando Fazio di strumentalizzare la Vanoni… Voi che ne pensate?