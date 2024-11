Gelo assoluto ad Amici dopo il commento sull’aspetto fisico, la stroncatura le ha spento il sorriso: “C’è rimasta malissimo, che schifo”

C’è il gelo assoluto non solo ad Amici dopo quel commento sull’aspetto fisico ma anche sui social, in quanto l’opinione pubblica si è divisa dopo quella vicenda.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più amati e seguiti di sempre, fin dagli esordi, da quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Di cambiamenti nel corso degli anni ne abbiamo visti molti, non solo la location e gli allievi, ma anche i professori si sono intervallati spesso dietro quelle cattedre.

Nel corso delle varie edizioni abbiamo assistito come sempre a svariati colpi di scena, che hanno portato il pubblico a scommettere su chi avrebbe indossato la maglia della sfida e anche su chi alla fine avrebbe innalzato la coppa del vincitore.

Ovviamente, abbiamo assistito anche a vari litigi epici che sono rimasti negli annali del programma, da quelli tra i professori a quelli tra il personale docente e i loro allievi. Quanti di voi si ricordano la questione del collo del piede portata avanti dalla prof Celentano?

Come succede ogni anno, quindi, c’è sempre un motivo di scontro che fa accendere i toni anche sui social. Quest’anno stiamo assistendo al gelo assoluto dopo quel commento sull’aspetto fisico che ha diviso l’opinione pubblica.

Lacrime a fiumi ad Amici dopo quel giudizio

Prima di rivelarvi cos’è successo in puntata in merito a quel commento sull’aspetto fisico emerso ad Amici, volevamo riportarvi anche un altro evento che ha mandato in crisi il pubblico, tant’è che la stessa Maria De Filippi è intervenuta per stabilizzare la situazione. È stato un pomeridiano difficile per Ilan Muccino, il quale, dopo essere finito all’ultimo posto nella classifica stilata da Noemi, è scoppiato in lacrime, lamentandosi con i suoi compagni d’avventura.

Per calmare l’allievo e riportare l’ordine, Maria ha deciso di contattare telefonicamente il figlio di Gabriele, al quale ha spiegato: “Ti ho fatto vedere quel filmato in puntata perché vorrei che ogni tanto non perdessi di vista te stesso. L’accoglienza va benissimo, ma falla anche verso di te…”. La risposta da Ilan non è tardata ad arrivare: “Ho sempre frenato molto le mie emozioni, facevano male e mi sono abituato a non sentirle. Quando vado sul palco mi gelo”.

L’opinione pubblica si è divisa dopo quel commento sul peso

Ultimamente, non è stata dura soltanto per Ilan Muccino: anche Alessia Pecchia ha vissuto un momento amaro durante la puntata andata in onda domenica 3 novembre ad Amici. In pratica, la ballerina, dopo aver terminato la sua prova, ha ricevuto un giudizio da Oriella Dorella, ex ballerina professionista, nonchè Étoile del Teatro alla Scala di Milano e attualmente insegnante di ballo, che riprendeva le critiche già sostenute da Alessandra Celentano.

L’insegnante ha emesso un commento sul peso della ragazza che ha diviso l’opinione pubblica: “Attenzione alla linea… Perché è una danza dove una formosità è anche molto piacevole. Ma poi bisogna rientrare leggermente nei ranghi…“. Alla ballerina, visibilmente in imbarazzo, si è immediatamente spento il sorriso, e si è limitata a ringraziare. Dopo questo evento, sui social è scoppiata un’accesa polemica, con chi non ha apprezzato questo commento, come ha denunciato un’utente su X: “C’è rimasta malissimo, che schifo“ e altri che hanno appoggiato l’insegnante, sostenendo che chi balla deve avere un determinato fisico. Voi cosa ne pensate in merito a tutto questo?