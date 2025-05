Garlasco: finalmente spiegato il legame tra Eleonora Giorgi e Stefania Cappa | A mesi dal funerale tutta la verità

Il delitto di Garlasco è tornato su tutte le prime pagine. Ad anni di distanza dall’omicidio, è emerso un dettaglio sulla cugina Stefania.

Il delitto di Chiara Poggi è sicuramente una delle pagine di cronaca nera che più ha colpito la nostra Nazione. Dopo la controversa incarcerazione di Alberto Stasi, il caso è stato nuovamente aperto. Tra i presunti nuovi nomi, sono tornate in auge nuovamente anche le gemelle Cappa, e in particolare il curioso legame tra Stefania e la compianta attrice Eleonora Giorgi.

Ma come può l’attrice, che ci ha lasciati qualche mese fa, essere imparentata con una delle cugine di Chiara Poggi? Te lo spieghiamo subito.

Era il lontano 13 agosto del 2007, quando la cittadina di Garlasco (in Lombardia) finì al centro di un caso di cronaca assolutamente angosciante. La giovane Chiara Poggi fu trovata uccisa nella villetta di famiglia, mentre i genitori e il fratello si trovavano in vacanza in montagna. A trovare il corpo della ragazza fu proprio il fidanzato del tempo, Alberto Stasi, che, dopo una lunga indagine, fu dichiarato colpevole nonostante le precedenti assoluzioni.

Dopo essersi dichiarato innocente per tutti questi anni, il caso di Garlasco è stato nuovamente aperto, e tra i personaggi attenzionati ci sarebbero anche le cugine Cappa.

Stefania Cappa e il rapporto con Eleonora Giorgi

A gettare nuova la luce sull’omicidio, è stato il martello ritrovato in uno stagno vicino alla casa della nonna delle cugine Cappa. Il misterioso oggetto ha aperto un presunto nuovo scenario e, a detta di molti, potrebbe trattarsi persino dell’arma del delitto (che al tempo non fu mai ritrovata). Proprio per questo motivo, le cugine Cappa sono finite nuovamente al centro del chiacchiericcio mediatico, e non sono mancati poi i possibili scenari creati dagli utenti del web.

Ad attirare ancora di più l’attenzione mediatica su Stefania Cappa, è proprio il suo rapporto con Eleonora Giorgi, la famosa attrice che è venuta a mancare qualche mese fa.

Perché la donna conosceva Eleonora Giorgi

Come riportato da Vanity Fair, in queste ore sono tornate a circolare sul web alcune immagini del matrimonio di Stefania Cappa con Emanuele Arioldi, figlio del noto Roberto Arioldi. La madre dell’uomo, invece, è Anna Rizzoli, la sorella di Angelo Rizzoli, a sua volta ex compagno dell’amatissima Eleonora Giorgi. Proprio per questo, l’attrice presenziò al matrimonio di Stefania, e il collegamento familiare ha sconvolto gli italiani. Insomma, purtroppo più si allargano le reti familiari di Chiara Poggi e più si possono trovare intrighi molto profondi e complicati.

Non ci resta però che sperare che le nuove indagini restituiscano giustizia e dignità alla memoria di Chiara, e anche alle vittime collaterali di questa spinosa vicenda.