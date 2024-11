Gaffe mostruosa per Bianca Berlinguer, il lapsus sul Calippo Tour paralizza il pubblico di Rete 4 | L’ha detto davvero

Bianca Berlinguer e la figuraccia avvenuta in diretta nazionale. La gaffe sul calippo tour ha paralizzato tutto il pubblico in studio.

In queste ore il nome di Bianca Berlinguer è esploso online. Ma come mai la giornalista ha attirato l’attenzione di tutti quanti? Sembrerebbe che la causa sia stata proprio una clamorosa gaffe fatta durante il suo talk-show.

L’assurdo lapsus sul Calippo Tour ha gelato tutto il pubblico in studio e in queste ore non si sta parlando d’altro. Ma ecco cosa è accaduto.

Bianca Berlinguer è l’attuale timoniera della trasmissione ‘È sempre Cartabianca’. All’interno di questo spazio, la donna tratta di politica, cronaca, attualità e molto altro ancora, invitando spesso e volentieri numerosi ospiti. Durante una delle ultime puntate, la donna ha parlato di una moda controversa che sta spopolando ultimamente in rete.

Si tratta del cosiddetto ‘Calippo Tour’ e sta influenzando centinaia di ragazzine nella nostra Nazione. Ma ecco di cosa si tratta.

Cos’è il Calippo Tour spopolato in rete

Ad iniziare questa terribile moda sono state le giovani Polina e Ambra, poco più che ventenni, entrambe divenute particolarmente virali sui social. Le ragazze hanno parlato del loro assurdo tour, in cui girano tutt’Italia in cerca del ‘calippo’ perfetto. Con tanto di annuncio in rete, le due propongono ai ragazzi della città in cui si trovano di fare poi un video amatoriale, per poi postarlo su OnlyFans. La trasmissione Le Iene ha persino deciso di fare un servizio su di loro, accompagnandole durante una delle numerose tappe fatte. Purtroppo però la cosa è immediatamente spopolata in rete e tantissime ragazze hanno cominciato a seguire il loro esempio.

Cosi, durante una puntata della sua trasmissione, Bianca Berlinguer ha deciso di indagare sull’assurda tendenza.

“Il Bocchino tour…Calippo tour, scusatemi. Ho detto bocchino perché mi è venuto automatico” 😀😀😀😀😀😀😀 pic.twitter.com/NfRtu0X28U — Massimo Falcioni (@falcions85) November 12, 2024

Il lapsus divertente di Bianca Berlinguer

Rivolgendosi a una delle ospiti della puntata, la Berlinguer ha esordito: “Ma questi incontri erano quelli di cui abbiamo parlato anche noi? Il Chinotto Tour, il b*cchino tour? Cioè, incontri sessuali con prestazioni?”. Anziché però utilizzare il termine ‘Calippo’, la giornalista ha invece utilizzato un termine un tantino più diretto e triviale, e la cosa ha fatto sorridere gli stessi ospiti in studio. Per giustificare poi il suo errore, la donna ha corretto il tiro: “Calippo, scusami… ho detto b*cchino, ma perché mi è venuto automatico!”

Insomma, nonostante la sua serietà, Bianca Berlinguer ci fa strappa sempre un sorriso, e anche con questa gaffe è stato così!