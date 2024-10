Gabry Ponte, esplode lo scandalo: il retroscena sulla Danza delle Streghe fa crollare il mito | Ecco com’è nata davvero la hit di Halloween

Ecco com’è nata veramente la famosa hit di Halloween, la Danza delle Streghe di Gabry Ponte. Non tutti conoscevano questa storia: resterete senza parole.

Gabry Ponte non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una leggenda nel campo della dance e dell’elettronica. È uno dei disc jockey, produttori discografici e conduttori radiofonici italiano più bravi e amati di sempre, e basta la sua presenza per far ballare e scatenare una sala piena di fan.

Le nuove generazioni lo conoscono maggiormente per il suo ruolo da solista, ma chi c’era alla fine degli anni ’90 ha cantato e ballato sulle note dei brani prodotti dai mitici Eiffel 65. Precisamente, era il 1999 quando la magia ebbe inizio, con il brano epico Blue (Da Ba Dee).

Prima con loro, e poi da solo, Gabry ha proseguito nella sua fitta attività di produzione, ed è recentemente riuscito a realizzare un suo sogno, cioè portare i suoi fan e il suo genio a San Siro. Ebbene sì: nel 2025 non prendete impegni, in quanto il dj ci aspetta allo stadio.

Tra l’altro, dopo tanti anni è trapelata una curiosità assurda su una delle hit di Halloween più epiche di sempre: parliamo ovviamente della Danza delle Streghe. Voi lo sapete com’è nato quel brano?

Gabry Ponte allo stadio

Per sentire tutti i suoi brani epici, ovviamente inclusa la Danza delle Streghe, vi conviene non perdere l’appuntamento a San Siro con il dj torinese, anche se l’evento si preannuncia già sold out.

A dimostrazione del fatto di quanto i fan lo adorino, in poche ore dalla messa in vendita dei biglietti il dj ha venduto qualcosa come 30.000 biglietti. Un evento unico, che il papà di Alice ha sempre sognato, soprattutto dopo che il suo tour nelle Arene è stato “un successo pazzesco“ come ha rivelato sui social. Ed ecco tutti i segreti su La Danza delle Streghe…

L’origine della Danza delle Streghe

Il tiktoker @brucaliffostudio ha svelato in un video una notizia di cui probabilmente i nuovi fan non erano a conoscenza, mentre quelli più in là con gli anni, che seguono Garby Ponte fin dall’inizio, conoscevano benissimo. O forse no?

In pratica, la famosa hit per eccellenza di Halloween, la Danza delle Streghe, realizzata dal dj nel 2003, è nata per caso, come ha rivelato il creator. E nessuno, probabilmente neanche Gabry Ponte stesso, si sarebbe mai aspettato il successo che ha generato questo brano. Questa canzone, come riportato anche su Wikipedia: “È tratta nel Sapore Allegorico da Ballo In Fa Diesis Minore di Angelo Branduardi. La melodia, invece, è completamente ricalcata dal Lacrymosa della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi“. La prossima volta che ballerete sulle note della hit di Gabry Ponte, ricordatevi di rivolgere un pensiero anche a Branduardi e a Verdi!