Frecciatina al veleno per Ilary Blasi: “Una piccola donna” | Disintegrata dal BIG del calcio italiano

Ilary Blasi e la stangata ricevuta proprio in queste ore. Dopo il fallimento di The Couple è arrivata l’ennesima mazzata.

Dopo gli ascolti disastrosi di The Couple, Ilary Blasi è tornata nuovamente al centro dell’attenzione. Il Big del calcio, infatti, ha deciso di spendere alcune parole velenose sulla conduttrice e le dichiarazioni sono immediatamente divenute virali sui social.

Si è trattata sicuramente dell’ennesima mazzata per la donna, la quale dovrà pur replicare, in qualche maniera. Oppure sceglierà la via dell’indifferenza?

Quest’anno non deve essere stato sicuramente dei migliori per la Blasi. Dopo essere stata scartata come conduttrice per l’Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di affidarle il nuovo reality The Couple. Eppure, il game show – nonostante il premio finale da un milione di euro – si è rivelato un fallimento clamoroso e la conduttrice ha dovuto accettare il flop televisivo.

Ma non è finita qua, perché la donna ha ricevuto l’ennesima frecciatina mediatica da un Big del calcio che, a seguito di alcune dichiarazioni della Blasi, se l’è proprio legata al dito.

La faida tra Ilary Blasi e Luciano Spalletti

Non tutti si ricorderanno di quando, nel lontano 2016, Luciano Spalletti decise di non convocare Francesco Totti nel ritiro di Trigoria (a due passi dal suo addio al mondo del calcio). I tifosi della Roma non presero bene la notizia, e la stessa Ilary Blasi decise di difendere il suo (ormai) ex marito, affibbiando all’allenatore un epiteto che è rimasto nella storia: “Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento umano, e Luciano Spalletti è stato proprio un piccolo uomo”.

A nove anni dall’accaduto, Spalletti è tornato a parlare della vicenda e di Ilary Blasi, lasciando intendere che tra i due continui a non scorrere buon sangue.

Il rancore dell’allenatore dopo le sue parole

Ebbene sì, come riportato da Biccy.it, Spalletti ha deciso di riaprire nuovamente l’argomento: “Quando lei mi offese gratuitamente, capii quanto fossi fortunato ad avere accanto una donna intelligente, che non si è mai intromessa con arroganza e maleducazione nel mio lavoro”. Luciano ha quindi fatto intendere di essersela legata al dito e soprattutto di non nutrire chissà quanto rispetto per la conduttrice capitolina. Dopodiché, ha aggiunto: “Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna”.

Insomma, di una cosa possiamo esserne più che sicuri: alla chiusura anticipata di The Couple, Spalletti deve aver pensato che il karma ogni tanto gira!