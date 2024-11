Franco Trentalance, che fine ha fatto dopo La Talpa: a guardarlo adesso è irriconoscibile

Che fine ha fatto, Franco Trentalance, uno dei partecipanti più acclamate de, La Talpa? Dopo il reality, il noto personaggio ha deciso di voltare totalmente pagina.

Ci sono personaggi pubblici che per un motivo o per l’altro, restano impressi nella memoria dei fan anche dopo anni di inattività. C’è chi raggiunge questo posto d’onore per l’aspetto fisico, altri per qualche azione in particolare e altri ancora per il proprio lavoro.

Franco Trentalance ha iniziato a far parlare di sé dopo aver iniziato la sua carriera di porno attore, svolta per ben 15 anni dove ha girato 950 scene di nudo. I fan lo seguono da allora e un po’ come Rocco Siffredi, per svariati motivi, questa professione genera molta curiosità.

Alla fine “è un lavoro come un altro” dicono molti sui social, mentre altri non riescono a finire di dire il nome di questa professione senza arrossire. C’è anche da dire che almeno per il momento, viviamo in una Società dove se questo genere di impiego lo sceglie un uomo, viene visto come “un tipo tosto”, se lo sceglie una donna…beh sappiamo tutti come viene chiamata.

A prescindere da tutto quindi, in quanto ognuno è libero di scegliersi il lavoro che vuole, purché fatto con consapevolezza, sono molti coloro che si sono chiesti che fine abbia fatto l’ex pornostar, soprattutto dopo la sua partecipazione a La Talpa.

Franco Trentalance sulla nuova edizione de La Talpa

Da ex veterano qual è stato, Franco Trentalance, ha deciso di rilasciare la sua opinione in merito all’attuale edizione de, La Talpa. Per chi non lo sapesse, lui partecipò durante la terza edizione del reality Mediaset, trasmesso nel 2008. L’anno di Bisciglia che volò fino in Africa per riportare a casa la Camassa, per capirci. Detto ciò, da quando partecipò lui, le cose sono molto cambiate: “Quella andata in onda mi è sembrata più una puntata di Temptation Island…”, ricordando ai fan di come le sue prove erano molto più “crude”.

Inoltre, in merito al paragone che fanno in molti tra Paola Perego e Diletta Leotta, Franco ha dichiarato a FanPage: “Non la paragono a Paola Perego perché non credo accostarle sia ancora possibile, ma in termini assoluti mi è piaciuta. È seria, preparata, professione e molto bella…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco Trentalance Quello Vero (@francotrentalancequellovero)

Che fine ha fatto l’ex naufrago

Franco Trentalance, l’ex concorrente de, La Talpa, dopo una carriera da porno attore durata 15 anni e diverse apparizioni sul piccolo schermo, da diverso tempo a questa parte è sparito dai radar, motivo per cui in molti si sono chiesti, che fine potesse aver fatto.

Ebbene, Trentalance, dopo l’addio al lavoro che l’ha reso famoso e alle varie ospitate sul piccolo schermo, a oggi si dedica al coaching, alla scrittura e all’enogastronomia, come rivelano da kronic.it. Inoltre sui social è molto attivo e seguito, elargendo ai suoi follower consigli pratici a chi è in difficoltà, in base alla sua esperienza lavorativa…avete capito no?