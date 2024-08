Franco Oppini rivela un dettaglio scottante sull’ex moglie Alba Parietti: “Accettò che ci baciassimo” | L’infedeltà sul set ha fatto scalpore

Franco Oppini e quella rivelazione che fa chiacchierare il popolo del web in merito a quel bacio e alla sua ex moglie, Alba Parietti. Ecco che cosa successe anni addietro sul set.

Sono state una delle coppie più chiacchierate e seguite degli anni ’80: stiamo parlando di Franco Oppini e Alba Parietti. A prescindere dalla loro differenza di età, i due si innamorarono e rimasero insieme per 9 anni, diventando genitori di Francesco Oppini, opinionista sportivo molto seguito.

Purtroppo, come succede spesso, dopo un grande amore c’è anche una grande rottura, e così anche loro nel 1990 misero fine al loro matrimonio, anche se il divorzio vero e proprio arrivò 7 anni più tardi. Nonostante tutto quello che successe, i due mantennero un rapporto di amicizia e affetto in tutti questi anni, soprattutto per il bene del loro primogenito.

Nel corso degli anni sono state dette diverse cose sul loro matrimonio e sul loro ruolo di attori e genitori, ma alla fine ad oggi continuano a essere una grande famiglia allargata con i loro rispettivi compagni.

Pur essendo passati molti anni, la loro storia fa ancora notizia: per questo non sorprende il fatto che sono stati tutti incuriositi dalla rivelazione rilasciata da Franco in merito alla sua ex moglie e a quel bacio sul set. Ecco che cos’è successo in passato tra i due.

Franco Oppini: la notizia ha fatto scalpore

Ci permettiamo di aprire una breve parentesi dall’argomento chiave del nostro articolo, in quanto da poche ore è stata “lanciata una bomba” che se fosse confermata, renderebbe ancora di più elettrizzante la prossima edizione del Grande Fratello.

Come ha rivelato Giuseppe Candela: “Sono in corso trattative per avere tra i concorrenti l’attore Franco Oppini, al reality ha partecipato il figlio Francesco. Già negli anni scorsi è stato vicino all’ingresso nella casa. Sarà la volta buona?“. In passato, il grande attore aveva rinunciato all’offerta di Alfonso Signorini per amore del teatro, come aveva rivelato, chissà dunque se quest’anno entrerà nella casa più spiata d’Italia…

Franco e il bacio all’ex moglie Alba Parietti

Chiusa la parentesi, torniamo all’argomento di apertura, riportando una passata intervista rilasciata da Franco Oppini a Caterina Balivo, riportata da meteoweek.com. Franco e la sua ex moglie Alba Parietti si lasciarono talmente tanto in buoni rapporti che non ebbero problemi a tornare a recitare insieme a teatro qualche anno dopo la loro separazione. Per chi non lo sapesse, i due hanno voltato pagina, Franco con Ada Alberti , sposata nel 2003, e Alba con Fabio Adami, suo attuale compagno.

Come dicevamo, i due tornarono a recitare fianco a fianco, e nel copione era previsto un bacio: “Eravamo talmente in buoni rapporti che Ada Alberti, mia moglie, accettò che in scena ci baciassimo“, rivelò Oppini, mostrando al mondo come si possa rimanere amici dei propri ex, soprattutto se di mezzo ci sono i figli, senza necessariamente farsi guerre e lanciarsi frecciate… Come stiamo vedendo oggi giorno sempre più di frequente (purtroppo).