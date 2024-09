Francesco Chiofalo, dopo l’intervento non ha occhi che per lei | Altro che Drusilla, la nuova fiamma è un’ex tronista di Uomini e Donne

Francesco Chiofalo dopo la rottura da Drusilla Gucci ha occhi soltanto per la sua nuova fiamma, e i fan non stanno più nella pelle. Ecco che cosa sta succedendo, e soprattutto di chi stiamo parlando.

In queste ultime settimane stiamo sentendo molto parlare della rottura tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci; i motivi sono molteplici, ma tutti i loro fan speravano di vederli convolare a nozze. Erano una bella coppia e ai fan piacevano molto, purtroppo però, come succede spesso, l’amore semplicemente finisce.

È stato il nome di Lenticchio ad essere citato maggiormente, soprattutto dopo l’intervento agli occhi al quale si è sottoposto, e per il malore che ha tenuto in ansia tutti i suoi fan, vista anche la sua passata storia clinica.

Inoltre, il video di Francesco e Drusilla dove smentiscono l’odio tra i due ha fatto un boom dei like. L’ex coppia, infatti, ha rivelato di essersi lasciata in maniera bonaria e civile, senza guerre né frecciate, come siamo spesso abituati a leggere in questi ultimi anni.

Ma adesso Chiofalo è nuovamente al centro dei riflettori. L’influencer è stato accostato all’ex tronista di Uomini e Donne, e il popolo del web è rimasto senza parole. Ecco di chi stiamo parlando.

Francesco Chiofalo e il caos dopo l’intervento

Dopo essersi sottoposto all’intervento agli occhi per cambiare colore, Francesco Chiofalo ha avuto un po’ di problemi. Premesso che ognuno con il proprio corpo può fare quello che desidera, dopo aver iniziato a guardare il mondo con quegli occhi azzurro cielo, egli ha scoperto di poter ammirare soltanto il paesaggio italiano, almeno per adesso. Infatti, come ha rivelato lui stesso, gli è stato ritirato il passaporto e i documenti non sono più validi, proprio per via del cambio dei suoi tratti distintivi dalla nascita.

Inoltre, ha subito due malori dopo l’intervento agli occhi, ma come ha rivelato lui stesso non sono dovuti a quest’ultimo, ma purtroppo all’intervento al cervello che ha subito tempo fa, dopo l’asportazione del tumore. Oltre a tutto ciò, ha detto addio anche alla sua Drusilla. Insomma, per l’intervento di allungamento alle gambe dovrebbe pensarci bene, non credete? (Ovviamente si scherza).

Francesco volta pagina con lei

Dopo l’intervento agli occhi per il cambio di colore Chiofalo è stato al centro dell’attenzione per via della fine della sua storia d’amore con Drusilla Gucci. Pare che l’influencer stia sentendo nuovamente le farfalle nello stomaco grazie a quella che per FanPage sarebbe la sua nuova fiamma, cioè l’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero. Dopo essere stati pizzicati insieme in discoteca, pare che i due si stiano iniziando a conoscere.

Questo inizio è stato confermato dallo stesso Francesco, il quale come ha dichiarato: “Non siamo fidanzati, non stiamo insieme. È una conoscenza, un avvicinamento, un volersi conoscere in maniera più approfondita. Per ora si limita lì la cosa. Vediamo come va, se funziona…“. Che dire, se son rose…fioriranno!