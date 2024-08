Francesca Michielin rivela un retroscena doloroso, prima della celebrità hanno demolito la sua autostima: “All’epoca ci rimanevo male”

Francesca Michielin ha rivelato un aneddoto doloroso che ha vissuto prima di diventare famosa, e i fan sono rimasti senza parole. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato.

Era il 2011 e la vita di Francesca Michielin cambiò radicalmente grazie a quel particolare evento, la vittoria del talent X Factor. Da quel momento la cantautrice e polistrumentista italiana iniziò la sua grande scalata verso il successo.

Ci prese talmente gusto che non si è più allontanata dai piani alti delle classifiche, anche perché il suo talento è innegabile. Infatti, basta che inizi a cantare e nessuno riesce contenere l’emozione: i suoi fan sanno tutti i brani a memoria e le loro voci sovrastano quella del cantante.

Con Francesca si canta, e si canta anche forte: che si tratti dei suoi featuring o delle sue canzoni da solista, il pubblico la ama e la segue dal 2011 sempre con la stessa passione. La cantante non ama solo il suo lavoro, ma porta avanti con fierezza tutte le sue idee e i suoi pensieri, che condivide spesso con i suoi follower.

Come ha fatto, del resto, con un retroscena doloroso e inedito vissuto dalla stessa prima di diventare famosa.

Francesca Michielin e la sua confessione

Francesca Michielin, nonostante le soddisfazioni lavorative che vive ogni giorno, ha passato dei momenti sicuramente non facili dopo l’intervento subito al rene. Sono quegli avvenimenti improvvisi che ti lasciano senza fiato e fortunatamente, quando sono risolvibili, è soltanto la forza d’animo che permette di andare avanti.

Di forza Francesca ne ha tanta, e l’ha dimostrato ampiamente anche durante queste vacanze estive, nelle quali si è rilassata insieme al suo compagno, Davide Spigarolo, tra la bellezza dei monti. Aveva bisogno di giorni lenti, lontani dal tram tram quotidiano e dai social. Pausa che le ha permesso anche di giungere a un’illuminazione: “Non è vero che spezzare il ritmo non va bene, anzi, e raggiungere la vetta dei tuoi sogni, 3000 metri più vicino alle stelle, non è così emozionante se non lo condividi con un compagno di viaggio (…)”.

Francesca e l’episodio di bullismo

Francesca Michielin si sta dunque costruendo un bagaglio di ricordi positivi da tirare fuori ogni volta che quelli negativi riemergeranno a galla, come la confessione rilasciata alle pagine di Grazia.

Non è stato facile per nessuno essere adolescente, neanche per Francesca, la quale, in cerca della sua identità e stile, ha raccontato: “Volevo capire che persona diventare… a me piaceva indossare gonne scozzesi con le catene. Alcuni compagni di classe dicevano che mi vestivo con le tovaglie da picnic. Ora rido, ma all’epoca ci rimanevo male“. Alla fine, “tovaglie” a parte pare proprio che la cantante si sia presa una bella rivincita verso quello persone che probabilmente oggi non avranno mai il suo successo. Che dire, l’unicità ripaga sempre nella vita, in un modo o nell’altro.