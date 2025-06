Francesca Michielin ammette l’assurda cotta per Alberto Angela: “… Non so come uscirne” | L’ha perfino bloccata sui social

Caos nella vita sentimentale di Francesca Michielin dopo aver parlato di quella presunta cotta per Alberto Angela. Cos’è successo?

Sono due nomi altisonanti quelli di Francesca Michielin e Alberto Angela, in quanto, seppur in contesti diversi, riescono: a tenere alto l’interesse degli italiani, a riempire le sale con la loro presenza e a trasmettere qualcosa ai fan.

Francesca, in veste di “divulgatrice di sentimenti”, fa cantare i fan, i quali si commuovono con lei, sognano e camminano sopra le nuvole, in quanto la sua musica, riesce a far volare i follower, dalla prima all’ultima nota.

Alberto è uno dei divulgatori scientifici più amati e seguiti di sempre, in quanto riesce a far piacere la cultura in generale: storia, scienza e così via, ai telespettatori di età diversa che non si perdono neanche una puntata dei suoi programmi.

In questi giorni però si sta parlando di entrambi in un medesimo contesto, in quanto dopo che la Michielin avrebbe parlato di quella presunta cotta verso di lui è successo di tutto, ma quale sarà la verità in tutto questo caos mediatico?

Le parole di Francesca Michielin

Francesca Michielin di recente è stata ospite è stata ospite al canale podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, Tintoria e qui la bravissima cantante ha parlato a ruota libera di diversi argomenti, tra cui del caos mediatico esploso, dopo che in un post social, si era mostrata mentre dormiva avvolta da una coperta con il volto di Alberto Angela, che le era stata regalata per il suo compleanno.

Quella foto nel giro di poco è diventata virale e così a ogni intervista le chiedevano se avesse o meno una cotta per il divulgatore scientifico più trendy di sempre: “tu non sai più come uscirne, quindi stai al gioco, ma evidentemente questa cosa gli avrà dato fastidio. Io in ogni occasione pubblica, quando posso, gli chiedo scusa, e basta…”, riferendo poi: “Non lo so, lui semplicemente ha smesso di rispondermi su Whastapp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia…”, ipotizzando che Alberto potesse averla bloccata, come leggiamo su FanPage.

@tintoriapodcast SCUSAMI ALBERTO. Tintoria 257 feat. @francescacheeks è online. Ospite di questa nuova puntata la cantante #FrancescaMichielin Con Francesca abbiamo parlato della difficoltà di fare un festival di Sanremo con una gamba ingessata, degli inizi nel coro della parrocchia, di come si può diventare della Roma dopo i mondiali del 2006, della difficoltà di gestire i fenomeni virali e di come possono portare a incomprensioni con personaggi autorevoli (Alberto, perdonala!), di una strana colazione con Kanye West e di algoritmi, social network e commenti. E per scoprire chi è il Fernando Alonso dell’universo di Dragon Ball basta guardare la puntata. Tintoria è il podcast di @danieletinti e @grandiraponi co-prodotto da @thecomedyclub.it disponibile su YouTube e tutte le piattaforme audio con @onepodcast_ #TintoriaPodcast #Podcast#Podcast #Onepodcast #DanieleTinti #StefanoRapone #THECOMEDYCLUB ♬ suono originale – TintoriaPodcast

Le parole di Alberto Angela

Durante la sua ospitata al canale podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, Tintoria, Francesca Michielin ha parlato in generale di svariati argomenti arrivando poi ad un questione finita al centro del gossip in questo periodo, che riguardava quella presunta cotta verso Alberto Angela. Dopo le sue parole, la sua paura di essere stata bloccata e di averlo offeso e le sue scuse, Rapone ha invocato un “Alberto, perdonala” al termine del suo discorso.

Questa storia è diventata virale arrivando anche “all’orecchio” di Alberto, il quale, durante un’intervista a La Stampa, ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno le cose, in merito alla voce che potesse aver bloccato la Michielin: “È una gigantesca fake news. Perché mai avrei dovuto farlo? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato”, continuando poi a parlare del suo lavoro. I fan più stretti del figlio di Piero sanno benissimo quanto il divulgatore scientifico ami la sua privacy e non ami il pettegolezzo, per questo non stupisce il fatto che abbia messo un punto a tutta questa storia, non credete?