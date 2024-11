Francesca Fagnani scatena il “gay drama”: la stagione di Belve parte col botto e mette l’ospite in confusione totale

Francesca Fagnani ha già fatto impazzire tutti quanti con la prima puntata di Belve. L’ospite è stato messo in confusione totale!

Francesca Fagnani è tornata in televisione con le sue interviste senza peli sulla lingua. Belve ha già registrato numeri di ascolto e share interessanti e, proprio in queste ore, è divenuto virale un video della prima puntata.

La giornalista avrebbe nuovamente messo in difficolta uno dei suoi ospiti, scatenando il cosiddetto “gay drama”. Ma ecco cosa è accaduto.

Quando si tratta della Fagnani si sa, non c’è ospite che riesca a reggere le sue domande specifiche e pruriginose! Le sue interviste sono infatti diventate tra le più apprezzate dai telespettatori, proprio per questo suo modo schietto e diretto di approfondire gli argomenti più disparati. Belve è tornato in onda e, inutile dirlo, ha già fatto chiacchierare moltissimo di sé.

Durante la prima puntata, tra i vari volti invitati della giornalista, Riccardo Scamarcio è stato l’ospite che ha attirato maggiormente l’attenzione. Ma ecco perché.

Il racconto di Riccardo Scamarcio a Belve

Durante la sua intervista, Francesca Fagnani ha ricordato una passata rivelazione dell’attore, in cui raccontava di aver spesso discusso con il regista Ozpetek durante il film Mine Vaganti. La motivazione? Scamarcio aveva notato che, durante il momento del trucco e del parrucco, i suoi capelli venivano sempre accorciati. Un giorno poi, senza il suo permesso, il regista aveva deciso che dovesse portare un taglio abbastanza drastico. La cosa scatenò la furia di Riccardo, il quale ha poi affermato a Belve: “C’era una situazione di tensione pazzesca”.

Dopodiché, la Fagnani gli ha chiesto se fosse vero che Ozpetek utilizzasse degli strani nomignoli per chiamarlo.

I nomignoli utilizzati da Ozpetek

Anche stavolta, Scamarcio ha confermato la cosa, e ha raccontato di come il regista utilizzasse per tutti quanti degli appellativi femminili: “Lui mette tutto al femminile, no? Quindi declinato ‘sta str*nza’, ‘sta pazza’, ‘sta cret*na’.. È molto simpatico Ozpetek” ha poi aggiunto l’attore. Inutile dire che la cosa ha divertito moltissime le persone, in particolar modo gli utenti del web. Qualcuno ha infatti commentato la vicenda così: “Il Gay Drama con Ozpetek”. Nessuno si sarebbe infatti potuto immaginare un retroscena così divertente sul film Mine Vaganti e sul noto regista.

Insomma, anche se cominciato da solamente una puntata, Belve è già sulla bocca di tutti e anche questa volta la Fagnani ha fatto centro!