Francesca Fagnani pronta alla guerra dopo le gravissime insinuazioni di Fabrizio Corona: “Agiremo in sede legale”

Francesca Fagnani, il secco botta e risposta dopo le gravi insinuazioni di Fabrizio Corona. La donna ha deciso di smentirlo pubblicamente.

In queste ore, la giornalista Francesca Fagnani e la sua trasmissione Belve Crime sono finite al centro dell’attenzione. Le forti critiche di Fabrizio Corona, infatti, sono diventate un argomento di discussione chiacchieratissimo sui social. Tuttavia, la donna ha deciso di difendersi e smentire ogni voce circolata.

Ma ecco dunque nel dettaglio cosa è accaduto tra il re del gossip e la madrina delle interviste più graffianti della TV.

Belve è indubbiamente una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Le ospitate ‘senza peli sulla lingua’ della Fagnani, in effetti, hanno da subito appassionato il pubblico. Proprio per questo, gli autori hanno deciso di concederle un ulteriore spazio televisivo con Belve Crime, uno spin-off dell’amata trasmissione in cui vengono intervistati i protagonisti di alcune pagine di cronaca italiana.

Tuttavia, la sua intervista a Massimo Bossetti (in galera per l’omicidio di Yara Gambirasio) non ha particolarmente entusiasmato il pubblico, nonché il paparazzo Fabrizio Corona.

Le critiche sollevate da Fabrizio Corona

Subito dopo l’intervista di Bossetti, Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata del suo format Falsissimo su YouTube, in cui criticava fortemente le scelte fatte dalla Rai e dalla stessa Francesca Fagnani. A detta dell’uomo, infatti, invitare il presunto colpevole della morte della ginnasta tredicenne non si sarebbe rivelata una scelta di particolare buon gusto. Come se non bastasse, Corona ha poi sganciato una vera e propria bomba, affermando che Bossetti abbia ricevuto una cifra a quattro zeri per questa sua intervista.

Inutile dire che le parole dell’uomo hanno sollevato una polemica mediatica senza precedenti e, proprio per questo, è dovuta intervenire la stessa Fagnani.

La risposta della Fagnani dopo le pesanti accuse

Come riportato da Fanpage.it, la società di produzione di Belve ha prontamente risposto alle accuse del paparazzo, informando i telespettatori che: “Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserverà di agire nelle opportune sedi legali“. La stessa Fagnani, dopo che il mondo del web ha cominciato a chiederle delle spiegazioni, ha aggiunto esasperata: “Non è assolutamente vero!” Insomma, la smentita non è tardata ad arrivare, e non ci resta quindi che vedere se Fabrizio Corona difenderà la veridicità delle sue dichiarazioni.

Ma d’altronde, si sa, quando si tratta del re del gossip italiano è plausibile aspettarsi una risposta epica!