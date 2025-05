Francesca Fagnani gelata dall’ammissione a bruciapelo: “Tante volte si vergogna di me” | Ha deluso l’uomo della sua vita

Francesca Fagnani e l’intervista che ha scioccato il pubblico. L’ammissione sconvolgente di queste ore è divenuta subito virale.

In queste settimane sono tornati gli appuntamenti con Belve, di Francesca Fagnani, una trasmissione che da sempre ha appassionato il grande pubblico. Durante una delle ultime interviste, un’ammissione in particolar modo ha sconvolto gli italiani e la giornalista stessa.

Ma cosa è accaduto? E perché in queste ore non si sta parlando d’altro? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Ormai si sa, le interviste della Fagnani sono sempre un viaggio dentro all’intimità dei vari ospiti e le domande dirette della giornalista riescono sempre a centrare il segno. Proprio per questo, Belve è una delle trasmissioni Rai più amate dagli italiani, e ogni puntata registra numeri di ascolto e share non indifferenti. Tra i vari ospiti delle ultime puntata, uno in particolar modo ha attirato l’attenzione degli italiani.

I suoi racconti senza peli sulla lingua hanno divertito ed emozionato il pubblico e la stessa conduttrice.

L’intervista epica di Floriana Secondi

Ospite di Belve, Floriana Secondi ha sorpreso tutti quanti con la sua energia e sincerità. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha deciso di ripercorrere alcuni momenti difficili della sua infanzia, a partire da quelli trascorsi dentro a un collegio a causa delle forti dipendenze della madre. Floriana, con il suo solito pizzico d’ironia, ha raccontato di come sia sempre stata molto forte, nonostante la sua infanzia travagliata e i mille scogli che ha dovuto abbattere. Quando poi è arrivata la fama grazie al reality di Canale 5, per lei è invece giunto il momento più felice della sua vita.

La Fagnani le ha chiesto poi anche del padre di suo figlio Domiziano, Mirko Santini, e la rivelazione a bruciapelo ha divertito tutto il pubblico di telespettatori.

La confessione sull’ex compagno

Nonostante tra i due sia finita da diverso tempo, Floriana ha spiegato di avere ancora un bellissimo rapporto con il suo ex compagno, soprattutto per la felicità del loro figlio. Ad un certo punto però, la donna ha voluto aggiungere divertita che il suo primogenito “tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti. Lui è troppo serio, è nato vecchio”. Inutile dire che la stessa Fagnani è scoppiata a ridere dopo le parole della donna.

Ma d’altronde, si sa! Sono proprio questi i motivi per cui tutti quanti amiamo Floriana Secondi: la sua schiettezza e semplicità.