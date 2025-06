Francesca Fagnani e lo scandaloso retroscena a Belve: “2 gin tonic prima di andare in scena” | La ciucca più imbarazzante

In queste ore, Francesca Fagnani e la sua trasmissione Belve sono finite al centro di uno scandalo mediatico. Ma ecco cosa è accaduto!

La giornalista Francesca Fagnani è da tempo impegnata con la sua amatissima trasmissione Belve. Proprio in queste ore, però, una delle sue interviste piccanti è finita al centro dell’attenzione mediatica.

La motivazione? Beh… il retroscena inaspettato sui due gin tonic prima di entrare in scena, un rito che ha sconvolto il pubblico da casa.

Ormai si sa, gli ospiti che vengono intervistati dalla mitica Francesca Fagnani affrontano spesso temi scomodi, e la giornalista riesce sempre a metterli ‘a nudo’ in un modo o in un altro. Durante una recente puntata di Belve, un’ospite in particolar modo ha divertito e lasciato senza parole il pubblico in studio e a casa. La stessa giornalista si è un po’ imbarazzata per le sue confessioni, e non è riuscita a trattenere la sua bellissima risata.

Ma cosa è accaduto? E perché il programma RAI è divenuto viralissimo sui social? Te lo spieghiamo subito noi.

Lunetta Savino e la sua intervista per Belve

Durante la puntata di martedì 27 maggio, la famosa attrice di Un Medico in Famiglia Lunetta Savino è stata intervistata dalla Fagnani. Dopo aver ripercorso alcuni step fondamentali della sua carriera e spiegato il motivo per cui decise di mollare quel ruolo che la rese popolare, la donna ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita decisamente divertenti. Recentemente, infatti, la Savino ha vestito anche i panni di un’insegnante del Centre Pompinou per un nuovo spettacolo teatrale, e la sua materia era proprio la ‘fellatio’ (chi è bravo a capire i giochi di parole comprenderà subito il nesso!).

Quando poi la Fagnani le ha chiesto come si è sentita in quel ruolo, la risposta della Savino ha divertito tutti i telespettatori.

I due gin tonic che le permettevano di lavorare

Come spiegato da Fanpage.it, questo suo ruolo da insegnante veniva recitato durante il suo monologo teatrale Prova Orale per Membri esterni. A tal proposito, l’attrice ha spiegato: “Ero terrorizzata, bevevo due gin tonic prima di andare in scena. Era proprio una lezione!”. La giornalista ha ovviamente rigirato il dito nella piaga, incalzandola: “C’erano prove pratiche?”. In tutta risposta, Lunetta ha raccontato divertita: “Si parte sempre da un disegno alla lavagna, oppure ti arrangi con un po’ di ortaggi”.

Inutile dire che questo sketch tra le due donne è immediatamente esploso sui social, e in queste ore non si sta praticamente parlando d’altro!