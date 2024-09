Francesca Fagnani affonda Raoul Bova, dopo il testa a testa arriva il commento impietoso: “Non è gentile dirlo, ma…” | Il botta e risposta tutto pepe

Il botta e risposta tra Raoul Bova e Francesca Fagnani ha raggiunto dei toni graffianti, ecco che cos’è successo dopo il faccia a faccia.

Sono due personalità molto forti nel loro settore, quelle di Raoul Bova e Francesca Fagnani. Il primo è il famoso attore e sex symbol che riesce a tenere incollati milioni di telespettatori allo schermo.

Di lavori il bel Raoul ne ha fatti molti, e sicuramente in questi ultimi anni è il suo ruolo in Don Matteo che sta facendo molto chiacchierare. Non era sicuramente facile prendere il posto di un fuoriclasse come Terence Hill, eppure in punta di piedi anche Bova sta entrando nel cuore del grande pubblico.

Francesca, invece, è una delle conduttrici più seguite di sempre con il “suo” Belve. D’altronde, soltanto una professionista con la sua grinta avrebbe potuto condurre un programma così… graffiante! Può piacere o meno, ma sicuramente le sue interviste hanno fatto emergere degli scoop e degli inediti che hanno lasciato tutti senza parole.

Non tutti se la sono sentita di presenziare al programma: è famoso il rifiuto di Alessia Marcuzzi, la cui motivazione è stata: “Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa. Io sono una che racconta qualunque cosa, e quindi potrebbe essere un serio problema…”. Il fatto di cui vi vogliamo raccontare oggi, invece, riguarda qualcuno che è stato ospite della Fagnani: stiamo parlando proprio dell’ospitata di Raoul Bova.

Raoul Bova ospite da Francesca Fagnani

Quasi un anno fa assistevamo all’ospitata di Raoul Bova da Francesca Fagnani al suo programma Belve. In quell’occasione, la conduttrice fece le domande con il suo solito stile, quello che elettrizza alcuni e spaventa altri. Bova decise di rispondere in modo evasivo alle varie domande della conduttrice, senza sbilanciarsi mai troppo. Per molti quindi, la sua intervista fu la meno riuscita, secondo lo scopo del programma.

L’opinione pubblica si divise, con chi trovò legittimo il fatto che l’attore scegliesse con cura cosa rivelare e cosa no e chi trovò quell’intervista a tratti “pesante”, come hanno scritto sui social, criticando quindi l’attore e anche la stessa conduttrice. Diciamo che in quei giorni nessuno ne uscì illeso, in quanto i commenti del popolo del web si sprecarono per molti giorni. Dopo tutto questo tempo e dopo la rivelazione dell’epoca di Francesca, questo discorso è tornato in auge. Come mai?

Anche Roul Bova si scaglia contro Francesca Fagnani. A #CiaoMaschio l’attore ha dichiarato: “Mi sono sentito un po’ timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte meno empatica della situazione”. pic.twitter.com/hQQhmYo6ng — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) September 21, 2024

Il botta e risposta tra i due

Per tutta una serie di motivi, l’intervista di Raoul Bova a Belve di Francesca Fagnani non riuscì perfettamente, e l’opinione pubblica in quel frangente si divise. In seguito, quando chiesero alla conduttrice quale fu per lei l’intervista più noiosa che avesse condotti, senza troppi giri di parole rispose a Il Messaggero: “In assoluto l’ospite il più noioso? Non è gentile dirlo, ma Raoul Bova. Se uno non vuole parlare diventa noioso”.

A distanza di quasi un anno da quella dichiarazione, Bova, come riportano da FanPage, durante la sua ospitata da Nunzia De Girolamo al programma Ciao Maschio, risponde così alla domanda della conduttrice: “C’è stato un momento in cui ti sei pentito di non essere stato pignolo?”.

“In quel momento mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte meno empatica della situazione. Come fanno le belve“. Pur non avendo citato in modo diretto quell’intervista, dai dettagli emersi sono in molti che hanno ipotizzato si potesse trattare di una stoccata alla conduttrice. Voi cosa ne pensate?