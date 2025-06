Francesca Fagnani abbattuta dal missile di Selvaggia Lucarelli: “Una Leosini intruzzita” | Scontro tra titani in RAI

Selvaggia Lucarelli e le pesanti accuse alla giornalista Francesca Fagnani. Il suo nuovo progetto convince a metà.

In queste ore, Selvaggia Lucarelli ha deciso di scagliarsi contro la timoniera di Belve, Francesca Fagnani. A detta della giornalista, la sua nuova trasmissione le avrebbe fatto ricoprire il ruolo della Leosini ‘intruzzita’.

Inutile dire che lo scontro non è passato certamente inosservato, e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Dopo il grandissimo successo ottenuto con Belve, la Fagnani è tornata a bomba con lo spin-off Belve Crime, in cui vengono intervistati i protagonisti di alcune storie di cronaca italiana. Durante la prima puntata, la giornalista si è trovata di fronte a Massimo Bossetti, accusato di aver ucciso la giovane tredicenne Yara Gambirasio. Nonostante la sentenze di ergastolo, l’ex muratore ha sempre sostenuto la propria innocenza, definendosi vittima di un errore giudiziario.

La puntata ha dunque registrato incredibili numeri di ascolto che, tuttavia, non sono bastati per evitare le critiche, soprattutto quelle della Lucarelli!

Il parere della Lucarelli su Belve Crime

Come ben sappiamo, la Lucarelli non ha alcun pelo sulla lingua, e quando si tratta di dire la sua non si tira mai indietro. Dopo la prima puntata di Belve Crime, la donna ha deciso di scrivere un lungo articolo per Dagospia, in cui ha criticato fortemente questa scelta televisiva. A detta della giornalista, infatti, è piuttosto triste vedere un uomo accusato di omicidio sedere sulla stessa sedia in cui, qualche giorno prima, si trovavano personaggi come Taylor Mega o Raz Degan. “L’intervista è imbarazzante, da casa l’effetto è disturbante: ti sembra che la conduttrice voglia scavare in una storia, ma in realtà, sta pensando soprattutto a come sembrare implacabile, finendo talvolta per sembrare inadeguata”, ha scritto.

Dopodiché, Selvaggia ha deciso di paragonarla in maniera ironica alla Leosini, la regina per eccellenza del crime italiano.

La pesante accusa a Francesca Fagnani

Secondo la Lucarelli (ma anche per molti telespettatori), la Fagnani non avrebbe gli strumenti necessari per poter gestire un’intervista di questo tipo. Proprio per questo motivo, la giornalista ha definito così la timoniera di Belve: “Francesca Fagnani, nella versione Leosini intruzzita, ha avuto buoni ascolti, e ne aveva bisogno”. Stando infatti alle parole di Selvaggia, questo nuovo format di Belve sarebbe servito unicamente per risollevare gli ascolti di questa edizione passata. Insomma, questa versione inedita della Fagnani non ha convinto appieno, e il paragone con la grandissima Leosini è stato quasi inevitabile.

Non ci resta quindi che vedere come se la caverà nelle prossime puntate e, soprattutto, se riuscirà a far tornare Selvaggia Lucarelli sui propri passi!