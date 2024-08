Francesca Cipriani distrutta, l’ammissione turba i fan: “Mi ha massacrata di botte” | La love story è finita nel peggiore dei modi

Francesca Cipriani con quella confessione ha turbato i suoi fan, in quanto la sua love story finì nel modo peggiore. Nessuno poteva immaginare la sua sofferenza.

Diciamo che ha fatto di quel suo corpo prorompente e di quell’aria un po’ svampita i suoi punti di forza: stiamo parlando di Francesca Cipriani, il cui personaggio è molto diverso da quello che rappresenta nella realtà.

Da una parte abbiamo la Francesca de La pupa e il secchione, dall’altra quella laureata in Scienze Politiche che continua a incantare la sua grossa schiera di followers che la seguono senza sosta sui social, dov’è molto attiva.

La Cipriani da quando ha fatto il suo esordio in televisione l’abbiamo vista un po’ ovunque, dal Grande Fratello all’Isola dei famosi, passando anche per Pomeriggio 5. Anche se adesso è meno attiva in tv, la showgirl prosegue la sua carriera di influencer sui social.

Dopo le ammissioni che ha rilasciato, i fan hanno capito quanto realmente abbia sofferto, ecco perché la sua love story è finita, e soprattutto che cosa le ha fatto colui che aveva promesso di proteggerla da tutto e da tutti.

Francesca Cipriani e l’amore dei suoi fan

Francesca Cipriani nel corso degli anni ha trovato la chiave giusta per farsi amare dai suoi fan, i quali la seguono sia sul piccolo schermo che sui social. L’abbiamo vista interpretare diversi ruoli su diverse emittenti televisive, ma sicuramente la sua partecipazione ai reality è quello che le ha dato maggiore lustro.

La Cipriani non passa sicuramente inosservata, sia per il suo personaggio, sia per le risate che riesce a strappare al suo pubblico e soprattutto per le sue prorompenti forme fisiche, per le quali ha rivelato di aver ceduto al ritocchino per il seno e il lato B a causa il bullismo subito in passato. “Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori…”. Un resoconto assolutamente drammatico, e le sofferenze di Francesca Cipriani non si fermano qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

Francesca e quella “love story” violenta

Francesca Cipriani adesso è una donna felice, oltre ad aver trovato il suo posto a livello lavorativo è super innamorata del suo bel maritino, Alessandro Rossi, il quale non perde mai l’occasione di dedicarle dolci parole, come qualche settimana fa in occasione del suo 40esimo compleanno: “Auguri a te che sei la persona più importante, auguri a te che riesci sempre a strapparmi un sorriso, auguri a te che ci sei sempre, auguri alla mia gioia più grande”. I due inoltre starebbero pensando di diventare anche genitori per coronare ancora di più il loro idillio d’amore.

Eppure, la Cipriani non è stata sempre fortunata in tema di “love story” (così non possiamo proprio chiamarla, perché c’è tutto tranne che amore nelle sue rivelazioni), in quanto in passato ha subito violenza da un suo ex fidanzato: “Mi ha massacrato di botte e mi ha chiuso in casa. Non respiravo più, mi sono salvata solo perché sono uscita in strada a chiedere aiuto“, aveva raccontato a Storie di Donne al Bivio di Monica Setta. Fortunatamente ad oggi la bella ex gieffina ha ritrovato il sorriso al fianco di Alessandro.