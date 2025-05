Flop catastrofico per Veronica Gentili, verso la chiusura anticipata dopo il fuggi-fuggi all’Isola: “Non ditelo a Pier Silvio!”

Caos all’Isola dei famosi, in rete si parla di flop. Riusciranno Pier Silvio Berlusconi e Veronica Gentili a evitare il peggio? Ecco che cos’è successo.

L’Isola dei famosi è uno dei reality più duri e difficili da affrontare, e chi vi partecipa deve necessariamente mettersi alla prova. Il montepremi ovviamente attira, ma i soldi non possono essere l’unico motivo per cui qualcuno decide di vivere quello che vivono i naufraghi, tra privazioni e difficoltà.

Chi sceglie di partire per l’Honduras deve capire che non sta andando in vacanza, come ama ripetere Veronica Gentili. Non è il Grande Fratello, dove comfort e cibo non mancano mai, ma è appunto una simulazione di quello che si potrebbe vivere in veste di naufraghi. O comunque, di quello che vivevano le popolazioni del passato, quando non esistevano supermercati dove trovare cibo e non c’erano alberghi confortevoli dove dormire, ma tutto dipendeva dalla capacità di procacciarsi cibo e costruirsi un riparo sicuro.

In passato abbiamo visto numerosi personaggi arrivare fino alla fine resistendo ai morsi della fame, riuscendo anche portare avanti le prove che il reality imponeva loro. Poi, infortuni ce ne sono sempre stati, così come abbandoni anticipati, ma quelli li abbiamo visti anche al GF.

L’isola di quest’anno non pare essere partita nel migliore dei modi e c’è chi ipotizza una chiusura anticipata e un altro flop per Pier Silvio Berlusconi. Ce la faranno Veronica Gentili e tutti gli autori del programma a ribaltare la situazione? Ecco che cosa sta succedendo.

Caos all’Isola dei famosi dopo tre settimane

Non possiamo dire che l’edizione di quest’anno dell’Isola dei famosi sia priva di colpi di scena, in quanto, dopo appena tre settimane di gioco, ci sono stati sei abbandoni. Alcuni naufraghi, infatti, non sono riusciti a sostenere la dura vita da isolani. In ordine sono andati via: Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino, Camila Giorgi e ultima, Antonella Mosetti.

Di recente, a finire sotto i riflettori prima del loro ritiro, erano stati Spadino e Nunzio, in quanto i due ex naufraghi erano stati ripresi in diretta dalla conduttrice, Veronica Gentili, per i toni molto accesi che pare abbiano usato nei confronti della produzione per ottenere del cibo extra. Nelle ultime ore, come riportano da Mediaset Infinity, è stato quindi confermato l’addio anche della Mosetti, la quale aveva dichiarato: “Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami”, come riportato da FanPage.

Il futuro dell’Isola dei famosi

L’inizio dell’Isola dei famosi non è stato sicuramente dei migliori, per questo motivo c’è chi ha ipotizzato che anche questo reality di Pier Silvio Berlusconi, possa chiudere anticipatamente? Ce la faranno Veronica Gentili e il resto dello staff a salvare lo show? Questa preoccupazione, condivisa da diversi utenti sui social, viene espressa anche da Dagospia: “Non dite a Pier Silvio Berlusconi che anche “L’Isola dei famosi” rischia il flop: su canale 5 il reality cala al 15.7% con 1.8 milioni di Telemorenti e si fa superare, per numero di spettatori, dalle repliche delle “Indagini di Lolita Lo Bosco” (13.5% con 2.3 milioni di persone incollate alla tv)…”.

Ovviamente, i rumors su di un possibile flop sono solo indiscrezioni, in quanto non ci sono notizie ufficiali in merito. Le voci di corridoio che circolano, invece, riguardano la possibilità di nuovi ingressi. Da questo momento in poi, quindi, non ci resta che attendere i prossimi sviluppi tra nomination e new entry (se ce ne saranno).