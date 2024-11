Flirt tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto, i tarocchi lo avevano predetto | La clamorosa profezia: “Ti vedo in Italia con l’amore…”

Il flirt tra Tommaso e Maica del Grande Hermano era stato predetto dai tarocchi! La storia ha sconvolto i telespettatori.

Maica Benedicto è la concorrente del Grande Hermano che è stata scambiata per qualche giorno con Shaila e Lorenzo. Durante i giorni passati in Italia, la ragazza ha scoperto un certo interesse per Tommaso Franchi.

La cosa assurda? Una profezia aveva predetto tutto quanto e la cosa ha fatto rabbrividire i telespettatori.

Dentro al Grande Fratello è normale che sbocci qualche amore. Lo abbiamo visto con Yulia e Giglio, Shaila e Lorenzo e chissà, magari un giorno anche Javier troverà la sua dolce metà! Durante lo scambio internazionale con il Grande Hermano, la dolcissima e simpaticissima Maica è stata in compagnia per qualche giorno dei nostri gieffini.

Tra tutti quanti i concorrenti, tuttavia, la ragazza ha apprezzato particolarmente il toscano Tommaso.

Il flirt che ha fatto impazzire tutti quanti

Nonostante Tommaso abbia da diverso tempo una simpatia per Maria Vittoria, altra concorrente della casa, in questi giorni è stato distratto dalla bella spagnola. Non appena Maica ha messo piede in Italia, i due è come se si fossero improvvisamente catturati. Durante i giorni di permanenza, Maica e Tommaso hanno poi condiviso spesso dei momenti insieme e, nonostante la lingua differente, hanno trovato un modo tutto loro di comunicare. Inutile dire che questa coppia italo-spagnola ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Quando poi Maica è stata ‘costretta’ a tornare a casa, entrambi sono stati molto tristi all’idea di separarsi.

E quando poi la spagnola è tornata dentro la casa del Grande Hermano ha confessato una profezia che le era stata fatta in passato.

La profezia che ha fatto rabbrividire tutti quanti

Come riportato da Telecinco.es, durante un momento d’intimità con il compagno di gioco Juan, Maica ha deciso di confidargli: “Una mia amica è andata da uno di questi tarocchi e mi ha detto ‘Inizierai un processo a Madrid, lo finirai di lusso e poi ti vedremo in Italia con l’amore della tua vita’”. Inutile dire che le parole della ragazza hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta e i fan dell’ipotetica coppia sono esplosi di gioia. Qualcuno sta già chiedendo a Mediaset di mandare il bel toscano in gita in Spagna, per vedere se tra i due le cose andranno veramente a buon fine.

Insomma, non ci resta che vedere se fra Tommaso e Maica è davvero amore oppure, come spesso capita, solamente un’illusione!